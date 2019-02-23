Son Dakika Haberleri: Denizli Güneşli Havada Kayak Keyfi

Denizli Güneşli Havada Kayak Keyfi

1 saat önce

Güneşli havada kayak keyfiTürkiye'deki kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'nde, hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluk oluştu.

Güneşli havada kayak keyfi

Türkiye'deki kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'nde, hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluk oluştu. 2420 metre rakımlı tesise giden vatandaşlar, güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkardı.

Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'nde bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şehir merkezine 85 kilometre uzaklıkta olan, kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu kayak merkezi, şehir içi ve şehir dışından ziyaretçilerini ağırladı. Doğal güzelliğiyle birlikte toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan 4 piste sahip tesiste telesiyeje binen, kayak ve snowboard yapan vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar ise kızağa binerek eğlenceli vakit geçirdi. Özellikle hafta sonu Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ziyaretçilerini ağırlayan ve kentin ikinci 'Beyaz Cenneti' olarak nitelendirilen Denizli Kayak Merkezi'nde, nisan ayına kadar yoğunluğun süreceği belirtildi.

KAR ÖZLEMİNİ GİDERMEK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR YER

Muğla'da gelen Hamdi Nurdoğan, Denizli Kayak Merkezi'ne ilk kez geldiğini belirterek, Burayı bu sene yeni tanıdım. Tanıdığıma da çok memnun oldum. Çok güzel bir yer yapmışlar. Karla olan özlemimizi gidermek için çok güzel bir yer. Kar kaliteli ve eğlenceli pistleri var dedi. Muğla'nın Marmaris ilçesinden gelen Mustafa Köprübaşı ise ikinci defa geldiğini ve çok memnun kaldığını belirterek, gelecek yıl sezon başından itibaren gelmeyi düşündüğünü ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:13 Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Güneşli, Denizli, Güncel
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