Son Dakika Haberleri: Denizli Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Denizli Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

1 saat önce

Denizli'de kalp krizinden ölen polis memuru Erkan Altıntaş (44) için emniyette tören yapıldı.

Denizli'de kalp krizinden ölen polis memuru Erkan Altıntaş (44) için emniyette tören yapıldı. Tören sonrası Altıntaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli İlçesine götürüldü.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erkan Altıntaş, gece nöbetinden çıktıktan sonra dün (cuma) sabah, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'ndeki evine döndü. Evli ve 2 çocuk babası Altıntaş, kalp krizi geçirdi. Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altıntaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Altıntaş için bugün görev yaptığı Denizli İl Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, üst düzey polis müdürleri ile çok sayıda polis memuru törene katıldı. Kadın polis memurları Altıntaş'ın eşi Özlem Altıntaş'ı teselli etmeye çalışırken, kızları Sinem (14) ile Ceren Altıntaş (10) törende gözyaşlarını tutamadı.

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Altıntaş'ın ailesine başsağlığı diledi. Törende Altıntaş'ın özgeçmişi okundu. Dua edilmesinin ardından, Altıntaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:42 Kaynak: DHA

Altıntaş, Denizli, Güncel
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