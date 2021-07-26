Üye Girişi
Denizli'nin altın kızları Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Denizli'nin altın kızları Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

26.07.2021 10:49
Denizli'nin altın kızları Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Avrupa Kupası Milli Takım Seçme Müsabakalarında Ümit Genç Bayan Takımı Kata Kategorisi'nde şampiyon olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, Başkan Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Avrupa Kupası Milli Takım Seçme Müsabakalarında Ümit Genç Bayan Takımı Kata Kategorisi'nde şampiyon olan Denizli Büyükşehir Belediye spor Karate Takımı, Başkan Osman Zolan'ı ziyaret etti.

13-16 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Avrupa Kupası Milli Takım Seçme Müsabakaları Ümit Genç Bayan Takımı Kata Kategorisi'nde Türkiye şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan ile Karate Takımı Antrenörü Muhammet Kaya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Şampiyon sporcuları tebrik eden Başkan Zolan, Başarılı sonuçların artarak devam ettiğini kaydederek, "Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde ettiniz. Bizim gururumuzsunuz. Denizli Büyükşehir Belediyespor forması altında spor yapan sizleri tebrik ediyorum. İnşallah başarılarınız daim olsun. Sırada Avrupa Şampiyonası var. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekeceksiniz. Yeter ki siz aynı performansla mücadeleye devam edin" dedi.

Altın Kızlar Finlandiya yolcusu

Karate Takımı Antrenörü Muhammet Kaya'yı da tebrik eden Başkan Zolan, "Emeklerinize sağlık, emekleriniz kızlarımızda, sporcularımızda boşa çıkarmadınız. Birlikte ekip ruhuyla başarıya ulaştınız. Yarın inşallah daha güzel, daha başarılı olsun" dedi. Avrupa Şampiyonası'nda Denizli ve Türkiye'yi gururla temsil edeceklerini söyleyen Karate Takımı Antrenörü Kaya, "Damla Su hem ferdi hem de takım olarak ülkemizi iki ayrı kategoride temsil edecek. Peri ve Aslı Başak ise takım olarak ülkemizi temsil edecek. Damla Su daha önce dünya ikincisi olmuştu, İstiklal Marşımızı okutamamıştı. Yarım kalan hikayesini kızlarla birlikte tamamlayacak ve bizlere bu gururu yaşatacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizli'nin altın kızları Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
Denizli'nin altın kızları Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Büyükşehir Belediyespor, Osman Zolan, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli'nin altın kızları Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sözlü tacizde bulunup, İngilizce küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada 10:46 Sözlü tacizde bulunup, İngilizce küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada 6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi 10:35 6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor 10:23 Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor
Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye ihraç ediyorlar 10:13 Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye ihraç ediyorlar Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti 10:08 Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor 09:55 Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş 08:46 Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu 08:34 Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu

Son Dakika Haberleri
10:34 6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi
10:32 Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü
10:23 Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor
10:14 Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi
10:11 Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı
10:07 Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti
09:58 Yükselişe geçen Bitcoin, 40 bin dolar seviyesine yaklaştı
09:57 İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım
09:55 Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor
09:34 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Torino'da sıcak saatler! Ronaldo'nun Juventus'ta devam edip etmeyeceği bugün netleşecek Torino'da sıcak saatler! Ronaldo'nun Juventus'ta devam edip etmeyeceği bugün netleşecek         
10:48
Dünyanın en dayanıklı makineli tüfeği M2, ağustos ayında yapılacak fuarla görücüye çıkıyor Dünyanın en dayanıklı makineli tüfeği M2, ağustos ayında yapılacak fuarla görücüye çıkıyor         
10:45
Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü         
10:32
Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi         
10:15
Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı         
10:12
İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım         
09:57
Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı         
08:58
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi         
08:37
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız         
20:10
Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı         
19:41
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler         
15:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
15:47
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 10:56:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'nin altın kızları Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement