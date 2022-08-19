8 asırdır süren gelenek öncesi renkli kortej yürüyüşü

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde bu yıl 849'uncusu düzenlenecek olan ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı öncesi düzenlenen yürüyüşte çobanlar tarafından rengarenk boyanan koyunlar, kangal köpekleri eşliğinde kortejde yer alırken ilginç görüntüler oluştu.

Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'nde yaklaşık 8 asırdır düzenlenen Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı'nın 849'uncusu bu yıl 27-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çal Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlik öncesi, Denizli'nin en kalabalık bulvarında kortej yürüyüşü yapıldı. Denizli Valiliği önünden başlayan yürüyüşe Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, organizasyon komitesi üyelerinin yanı sıra çobanlar, rengarenk boyanan koyunlar ve kangal köpekleriyle katıldı. Delikliçınar Meydanı'na kadar süren ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüş, ilgi çekti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla koyunların ve kangal köpeklerinin fotoğraflarını çekti. Çobanlar kentin simgesi olan Cam Denizli Horozu önünde davul zurnayla Zeybek oynadı.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, 8 asırdır süren geleneğin gelecek nesillere aktarmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek, "Etkinlikleri bu güne kadar getirenlere şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da inşallah geleneği bu günlere getirenler bize nasıl emanet ettiyse biz de bu emaneti gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 8 asırlık süren Sudan Koyun Geçirme etkinliklerine sadece Türkiye 'nin çeşitli yerlerinden vatandaşlarımız katılmıyor. Amerika'dan, Almanya 'dan, Hollanda 'dan, dünyanın değişik yerlerinden vatandaşlar da geliyor. Biz bu vatandaşların gelmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Özellikle pandemiden sonra katılımın artacağını bekliyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşları ağırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Sudan Koyun Atlatma ve Çoban Bayramı, Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesi'nde 27 Ağustos cumartesi günü Yörük Göçü yürüyüşüyle başlayacak ve 28 Ağustos Pazar günü Aşağıseyit Mahallesi'nin Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri'nde koyunların sudan geçirilmesiyle son bulacak.