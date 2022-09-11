Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan , yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan herkese teşekkür ederken, Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan boğa güreşlerinin, Denizli'de gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika

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