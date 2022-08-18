Amcaoğulların kavgasında kan aktı; 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Amcaoğulların kavgasında kan aktı; 3 yaralı

18.08.2022 10:49

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aralarında husumet bulunan amcaoğlu arasına başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aralarında husumet bulunan amcaoğlu arasına başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aynı mahallede yaşayan ve aralarında daha öncesine dayanan husumet bulunduğu öğrenilen amcaoğulları Mustafa C., Oktay C. ile Muharrem C., gece yarısından sonra mahalledeki ara sokaklardan birinde karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakan üç amcaoğlu, ellerindeki bıçaklarla birbirine girdi. Arbedenin yaşandığı anlarda 3 kişide bıçakla yaralandı. Yakınlarının müdahale ederek ayırdığı olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden güvenlik güçleri kalabalığı sakinleştirirken, sağlık görevlileri ise olay yerinde bulunan Oktay C.'yi yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Güvenlik güçleri ise olay yerinden kaçan Mustafa C. ile Muharrem C.'yi farklı noktalarda yakaladı. Yaralı oldukları belirlenen Mustafa ve Muharrem C., Servergazi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından ekipler yeni bir tartışmanın önüne geçmek için hastanelerde önlem aldı. Olayda Mustafa ve Muharrem C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Oktay C.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Pamukkaleli halterci Avrupa üçüncüsü oldu Pamukkaleli halterci Avrupa üçüncüsü oldu Otomobil alev alev yandı Otomobil alev alev yandı
Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amcaoğulların kavgasında kan aktı; 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:43:17. #1.12#
SON DAKİKA: Amcaoğulların kavgasında kan aktı; 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement