Denizlili Çiftçi: "Mazot Pahalı Ekemiyorum, Dikemiyorum. 60 Dönüm Bahçem Var, 20 Dönüm Daha Keseceğim" - Son Dakika
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Denizlili Çiftçi: "Mazot Pahalı Ekemiyorum, Dikemiyorum. 60 Dönüm Bahçem Var, 20 Dönüm Daha Keseceğim"

25.06.2022 18:00
Denizlili Çiftçi: "Mazot Pahalı Ekemiyorum, Dikemiyorum. 60 Dönüm Bahçem Var, 20 Dönüm Daha Keseceğim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Tavas ilçesinde yurttaşın sorunlarını dinledi. İşsiz olduğunu söyleyen biyomedikal teknikeri Volkan Bilgin, “iş başvurusu yaptığı hastanenin AKP il teşkilatından kağıt istediğini” öne sürdü. Bilgin, “Bu kadar ülkede liyakatsizlik olmaz, birilerine üye olmak, peşkeş çekmek, yağcılık yapmak zorunda değilim, kendi işimi yapmak istiyorum” dedi. Kiraz bahçesi olan çiftçi Bekir Enli ise “15 liraya mal ediyorum 10 liraya satıyorum. Mazot pahalı ekemiyorum, dikemiyorum. 60 dönüm bahçem var, 20 dönüm daha keseceğim 40 dönüm kalacak” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Tavas ilçesinde yurttaşın sorunlarını dinledi. İşsiz olduğunu söyleyen biyomedikal teknikeri Volkan Bilgin, "iş başvurusu yaptığı hastanenin AKP il teşkilatından kağıt istediğini" öne sürdü. Bilgin, "Bu kadar ülkede liyakatsizlik olmaz, birilerine üye olmak, peşkeş çekmek, yağcılık yapmak zorunda değilim, kendi işimi yapmak istiyorum" dedi. Kiraz bahçesi olan çiftçi Bekir Enli ise "15 liraya mal ediyorum 10 liraya satıyorum. Mazot pahalı ekemiyorum, dikemiyorum. 60 dönüm bahçem var, 20 dönüm daha keseceğim 40 dönüm kalacak" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Tavas ilçesi Kızılcabölük mahallesinde esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Biçer Karaca'nın sorunlarını dinlediği, üniversite mezunu olan ama iş bulamadığı için babası ile pazarcılık yapan Volkan Bilgin, şunları söyledi:

"BU DÜZENİN DEĞİŞMESİ LAZIM. SEÇİM GELSİN, SEÇİM ZAMANI GÖRÜŞECEĞİZ"

"Biyomedikal teknikeri olduğum halde bir hastaneye giremiyorum. Girmek istediğimde hastane önce beni AKP il teşkilatına gönderiyor, il teşkilatından kağıt verecekler bana, İl Sağlık Müdürlüğü'ne gideceğim. İl Sağlık Müdürlüğü uygun görürse, AKP'den onayım varsa veya AKP'ye üyeysem, beni ona göre Kocaeli Devlet Hastanesi'ne atayacaklar ya da diğer Kocaeli'ndeki hastaneye atayacaklar. Ben Denizli'de yaşıyorum şu an için babama yadım ediyorum, kendi işimi yapamıyorum. Bu düzenin değişmesini istiyorum, hak ederek girmek istiyorum, kimsenin torpilini istemiyorum.

KPSS'ye girerim kaç puan 70 mi 80 puan mı? Neyse ben onu istiyorum. Bu kadar ülkede liyakatsizlik olmaz, birilerine üye olmak, peşkeş çekmek, yağcılık yapmak zorunda değilim, kendi işimi yapmak istiyorum. Önce liyakatin düzelmesini istiyorum çünkü karşınızdaki kişinin sizden tek istediği "bize biat edin." Ben de biat etmem, etmeyeceğim de. Kendi işimi yaparım ama bunlara boyun eğmem, eğdirmem de. Sıkıldım ama bu düzenin değişmesi lazım. Seçim gelsin, seçim zamanı görüşeceğiz. Onlar, sokaklarda gezerken, vaat anlatırken, millete yalan söylerken. Seçimde, sandıkta ben göreceğim, o zaman görüşeceğiz, ak koyunun kara koyunun kim olduğunu."

Konfeksiyon atölyesi işleten bir esnaf da Biçer Karaca'ya dükkanına gelen elektrik faturalarını göstererek şöyle konuştu:

"BUNU OĞLANA VERDİĞİM ZAMAN; TEZGAH BORCU YOK ATÖLYESİ HAZIR, BENİM OĞLAN BATIYOR"

"Bu benim günlük çalışmam kendi başıma. Geceli gündüzlü çalışsa benim bu 3 makineden 5 lira (5 bin TL) elektrik faturası kesin gelir. Yalnız çalışıyorum, sabah giriyorum akşam 8'de 9'da kapatıyorum, hiç sabahlamıyorum hep gündüz. Eskiden oğlan vardı vardiya sistemi oluyordu, oğlan olmuş olsa bu 5 lira (5 bin) gelirdi. Parçalar çok pahalı, torna tezgah parçaları. Şu tesisat 500 milyon lira (500 bin lira); bunu oğlana verdiğim zaman, tezgah borcu yok atölyesi hazır, benim oğlan batıyor. Çita tekstile güvenlikçiliğe yolladım, asgari ücrete."

Çiftçi Bekir Enli de artan maliyetlerden dolayı kiraz ağaçlarını kesmeye karar verdiğini söyleyerek Biçer Karaca'ya şunları anlattı:

"BEN BİTTİM, MAZOT PAHALI EKEMİYORUM, DİKEMİYORUM"

"Bu sene 15 liraya düşürdüler. Neden? Mazot indi, gübre indi, her şey indiği için bizim işe 15 lira… Ben de 160 dönüm kiraz bahçesi vardı, 17 sene evvel işe başladığımda, 20 dönüm daha keseceğim. 15 liraya mal ediyorum 10 liraya satıyorum, bir tane de kurt yoktu. Siyaset yapmıyorum ama ben bu ovanın kalkınması için gece gündüz çalışanım, ben bittim. Mazot pahalı ekemiyorum, dikemiyorum. 2004'te çiftçiliğe başladım, benden başka çiftçi yoktu, ağaç diken yoktu. 60 dönüm bahçem var, 20 dönüm daha keseceğim 40 dönüm kalacak."

"ÖNÜMÜZDEKİ YAZ İKTİDARIZ İKTİDARIMIZDA ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK PARA KAZANACAK"

Biçer Karaca da çiftçi Enli'ye "Sen bu sene kirazlarını kesme, biz seneye iktidarız. Bu çiftçilerin mazotunun üzerindeki yükü kaldıracağız, mazot yarıya inecek. Sizlere kırmızı mazot vereceğiz, maliyetinizi indirecek. Kirazlarınıza fiyat vereceğiz, tüccar almazsa devlet alacak, sizin adınıza satacak. Önümüzdeki yaz iktidarız iktidarımızda çiftçinin yüzü gülecek para kazanacak" dedi.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizlili Çiftçi: 'Mazot Pahalı Ekemiyorum, Dikemiyorum. 60 Dönüm Bahçem Var, 20 Dönüm Daha Keseceğim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlili Çiftçi: "Mazot Pahalı Ekemiyorum, Dikemiyorum. 60 Dönüm Bahçem Var, 20 Dönüm Daha Keseceğim" - Son Dakika
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