Denizlililerin yeni gözdesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı oldu - Son Dakika

Denizlililerin yeni gözdesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı oldu

16.11.2020 12:36
Denizlililerin yeni gözdesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı oldu, System.String[]

Denizli'de vatandaşların yeni buluşma noktası haline gelen Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı büyük ilgi görüyor.

Denizli'de vatandaşların yeni buluşma noktası haline gelen Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı büyük ilgi görüyor. Özellikle hafta sonunda Seyir Tepesi binlerce kişiyi ağırladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Herkesin kendisine göre ilgisini çeken bir unsur bulabileceği Seyir Tepesi'ne gösterilen ilgi için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olma özelliğine sahip Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, 31 Ekim tarihinde kapılarını açmıştı. 405 bin metrekarelik alanda kurulan Seyir Tepesi Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru yapılan 1550 projenin en büyüğü olarak dikkat çekiyor. 27 metrelik dev horoz heykeli en çok rağbet gören noktalardan biri olurken, Denizli manzarasını farklı bir şekilde izleme imkanı sunan seyir salıncağı vatandaşlardan tam not aldı. Macera parkuru, dağ kızağı, 5 kuleli zipline ve kay kay parkuru ise macera severlerin ilgisini çekiyor. Seyir Tepesi'ne girişlerde Korona virüs önlemleri çerçevesinde herkesin ateş ölçümü yapılırken, dezenfektanlarda vatandaşların kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalarda bulunuyor. Çocuklar, çizgi film kahramanlarının temalarından oluşturulan oyun gruplarında zaman geçirirken, Seyir Tepesi'ne gelen Denizlililer, eşsiz şehir manzarasında fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Şelale Park, Turan Yolu, Sonsuz Bahçe, kamp ve piknik alanlarının da yer aldığı Seyir Tepesi, bu hafta sonunda da binlerce kişiyi ağırladı. Ayrıca Pamukkale Belediyesi'nin el sanatları kursunda ortaya çıkan eserler de Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda açılan stantlarda vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Herkes mutlaka gelsin

Ailesiyle hafta sonunda vakit geçirmek için Seyir Tepesi'ne geldiğini belirten Devrim Küçüker, "Ailemizle birlikte geldik. Tesisi çok beğendik. En çok horoz heykeli dikkatimi çekti. Temiz havada zaman geçirmek isteyen herkesi buraya davet ediyorum" derken, Bülent Özalp, "Ailemle buraya geldim. Çok güzel yerler var. Güzel zaman geçiriyoruz. Yapımında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

"Herkes ilgisini çeken bir şey mutlaka bulabiliyor"

Korona virüs pandemisi nedeniyle açılış yapamadıkları ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "O günden bu yana halkımız Seyir Tepesi'ne büyük ilgi gösterdi. Özellikle hafta sonları aileleriyle birlikte açık havada vakit geçirmek isteyen hemşehrilerimiz Seyir Tepesi'ne geldiler. Onlar geldiklerinde güzel vakit geçirebilsin diye birçok unsur hazırladık. Herkes ilgisini çeken bir şey mutlaka bulabiliyor. Muhteşem Denizli manzarasının görünebileceği en güzel yer burası. Hafta sonları yoğun kalabalıklar oluşurken hafta içi de Seyir Tepesi büyük ilgi görüyor. Başta Pamukkaleli vatandaşlarımız olmak üzere tüm Denizli halkına gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Gündüzü ve gecesi ayrı ayrı güzelliğe sahip Seyir Tepesi Şehir Ormanı Denizli'nin yeni buluşma noktası oldu. Tüm halkımızı buradaki güzelliklerle tanışma davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizlililerin yeni gözdesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı oldu
Denizlililerin yeni gözdesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı oldu
Denizlililerin yeni gözdesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı oldu
Denizlililerin yeni gözdesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı oldu
Denizlililerin yeni gözdesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı oldu
Denizlililerin yeni gözdesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı oldu
Denizlililerin yeni gözdesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı oldu

Avni Örki, Pamukkale, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizlililerin yeni gözdesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı oldu - Son Dakika


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