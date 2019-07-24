Son Dakika Haberleri: Denizlispor'dan Zeki ve Hernandez atağı
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Denizlispor'dan Zeki ve Hernandez atağı

46 dakika önce

Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Yukatel Denizlispor iki futbolcuyla temaslarını sıklaştırdı.

Denizlispor'dan Zeki ve Hernandez atağı, System.String[]
Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Yukatel Denizlispor iki futbolcuyla temaslarını sıklaştırdı. Yeşil-siyahlıların son olarak Akhisarspor'da forma giyen sağ bek Zeki Yavru ve Rus ekibi CSKA Moskova ile yollarını ayıran golcü Abel Hernandez'le ilgilendiği öğrenildi. Sağ bek bölgesine Kayserispor'dan Tiago Lopes'i monte eden Denizlispor'un Zeki'yi de renklerine bağlayıp defansın sağını sağlama almak istediği vurgulandı.
KEHİNDE GÜNEY KORE'DE
Nijeryalı golcü Lanre Kehinde'nin Güney Kore temsilcisi Incheon United'la anlaşmasının ardından bir golcü daha transfer etmeyi amaçlayan kurmayların Hernandez isminde karar kıldığı dile getirildi. Göztepe'nin de listesine giren Uruguaylı 28 yaşındaki Hernandez, Avrupa kariyerinde İtalya'nın Palermo, İngiltere'nin Hull City ekiplerinde de oynadı. Geçen sezonu Rusya Premier Ligi'nde CSKA'da geçiren tecrübeli forvet 14 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahaya çıkıp 3 gol attı.


Kayserispor, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:19 Kaynak: DHA
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