Denizlispor'dan Zeki ve Hernandez atağı
46 dakika önce
Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Yukatel Denizlispor iki futbolcuyla temaslarını sıklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:19 Kaynak: DHA
Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Yukatel Denizlispor
iki futbolcuyla temaslarını sıklaştırdı. Yeşil-siyahlıların son olarak Akhisarspor'da forma giyen sağ bek Zeki Yavru
ve Rus ekibi CSKA Moskova
ile yollarını ayıran golcü Abel Hernandez'le ilgilendiği öğrenildi. Sağ bek bölgesine Kayserispor
'dan Tiago
Lopes'i monte eden Denizlispor'un Zeki'yi de renklerine bağlayıp defansın sağını sağlama almak istediği vurgulandı.
KEHİNDE GÜNEY KORE'DE
Nijeryalı golcü Lanre Kehinde'nin Güney Kore
temsilcisi Incheon United'la anlaşmasının ardından bir golcü daha transfer etmeyi amaçlayan kurmayların Hernandez isminde karar kıldığı dile getirildi. Göztepe'nin de listesine giren Uruguaylı 28 yaşındaki Hernandez, Avrupa
kariyerinde İtalya
'nın Palermo
, İngiltere
'nin Hull City ekiplerinde de oynadı. Geçen sezonu Rusya
Premier Ligi'nde CSKA'da geçiren tecrübeli forvet 14 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahaya çıkıp 3 gol attı.
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