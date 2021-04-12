Depoda kalan patates, TMO tarafından üreticiden alınıp ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticinin deposunda kalan tüketim fazlası patatesleri satın alarak ülkenin dört bir tarafına sevk ediyor.

Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de, hasat döneminde yüksek rekolte elde edilmesine rağmen tüketimin azalması nedeniyle depoda kalan ürün, çiftçinin mağduriyet yaşamaması amacıyla TMO tarafından satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Hafta sonunda başlayan sevkiyatlar kapsamında bugün itibarıyla 1300 ton patates Nevşehir'deki depolardan çeşitli illere sevk edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, AA muhabirine, sevkiyatın başladığı cumartesi gününden beri çiftçiden alımı yapılan 52 tır patatesin sevk edildiğini, yapılan planlama çerçevesinde günlük 100 tır ürünün depolardan çıkış yapmasının hedeflendiğini belirtti.

Önceliğin köylerdeki ev altı olarak tabir edilen depolarda bulunan yaklaşık 60 bin ton ürüne verildiğini aktaran Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın talimatının ardından üç gün içinde harekete geçildi ve sevkiyatları yapıyoruz. Çiftçinin elinde kalan patatesi biraz daha yüksek fiyatla alarak memnuniyetlerini sağlamış durumdayız. Yüklediğimiz tırlar 25 ton kapasiteli olup valiliklerce teslim alınıyor. Daha sonra da hızlı bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılıyor." dedi.

Patates üreticilerinden Murat Çiğdem de hasadın ardından satış yapmasına rağmen deposunda 50 ton ürün kaldığını, karardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduğunu ifade ederek, "Depoda kalan patateslerimiz çürüyecek ve hayvan yemi olacaktı. Hasattan sonra pandemi nedeniyle tüketim düştü. Devletimizin kararı ile elimize para geçecek. Bu durumdan memnunuz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Çiftçilerden Durmuş Bilgiç ise elde kalan ürünlerinin TMO tarafından kendilerinden satın alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının hem üreticiyi hem de yoksul insanları sevindiren bir gelişme olduğunu kaydetti.

Niğde

Niğde'de de cumartesi günü başlayan sevkiyatlar kapsamında yaklaşık 2 bin ton patates çeşitli illere gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Ovacık köyünde yükleme yapılan noktaları ziyaret ederek bilgi aldı.

Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de cumartesi günü farklı noktalarda patates alımına başlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı insanımıza ulaştırılmak üzere dağıtım yapılacak. Alımda sınırımız yok, telaşlanmaya gerek yok. Ofis tarafından vatandaşlarımızın hesabına net 60 kuruş yatacak. İşçilik dahil araba üstü 85 kuruştan alım yapılıyor. Nakliye, ofis tarafından karşılanıyor. Hızlı ve yoğun bir şekilde alım devam ediyor. Tek kriterimiz var, insanımızın sofrasına AŞ olacak, bizleri mahcup etmeyecek düzende, kalitede işçilik yapılması gerekiyor. Çürüğü, kokusu ve filizlenmişi olmayacak. Sofralarımızda yüzümüzü ağartacak bir şekilde kalite istiyoruz. Başka bir standardımız yok."

Bugün 56 tır sevkiyat planlandığını aktaran Baş, yarın ise 100 tırın üzerinde sevkiyat yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Patates üreticisi İsmail Çetinkaya da "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Patateslerimizi aldı, ambardan çıkarttı. Allah razı olsun." dedi.