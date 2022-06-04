Yüksek teknolojiler ile depremi yerinde tespit edip bölgeye uyarı gönderen ve otonom tedbir aldıran Deprem Erken Uyarı Sistemi tanıtıldı. Artık depremleri birkaç saniye öncesinden haberdar edebilecek Deprem Erken Uyarı Sistemi ne sunuyor? EDIS Kurucu Ortağı ve CEO'su Ali Emre Erişen ile sistemin ayrıntılarını konuştuk ve canlı simülasyonu yaşadık.

Deprem Erken Uyarı Sistemi Türkiye'de!

Evde, okulda, iş yerinde, yolda.. Dünya üzerindeki en ölümcül doğal afetlerin başında gelen deprem ile adeta burun burunayız. Yer sarsıntısı veya zelzele olarak da anılan deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmaların yeryüzünü sarmasına deniyor. Sismograf teknolojisiyle büyüklüğü, frekansı ve türü ölçülmekle birlikte 7 ve üzeri şiddetteki depremlerin ağır hasarlara yol açtığı biliniyor.

DEUS, Marmara Bölgesi'nde belirlenen alanlara EDIS Deprem Algılama Radar Sistemleri'nin konumlandırıldı ve bunlardan alınan sinyallerin saliseler içerisinde tüm kullanıcılara aktarılacak şekilde dizayn edildi.

Testlerde elde edilen sonuçlara bakıldığında ise şu ana kadar dünya üzerinde geliştirilmiş en hızlı ve yüksek teknolojiye ulaşıldığının görüldüğünün ve bilimsel olarak ispatlandı. Uygulama şu an için herkes tarafından kullanılamıyor ancak yakın bir zamanda bu sistemin tüm Türkiye'de kullanılabilir olması hedefleniyor.

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