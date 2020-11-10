Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı - Son Dakika

Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı

10.11.2020 17:39
Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı, System.String[]

İzmir'de meydana gelen depreme ilk iki katı çöken Barış Sitesindeki evlerinde yakalanan şampiyon depremzede Yağmur Acar, enkazda kalan madalyalarına kavuştu.

İzmir'de meydana gelen depreme ilk iki katı çöken Barış Sitesindeki evlerinde yakalanan şampiyon depremzede Yağmur Acar, enkazda kalan madalyalarına kavuştu. Depremin evini yıktığı ama azmini yıkamadığı genç sporcu Acar, yeni şampiyonluklara hazırlanacak.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ilk iki katı çöken Barış Sitesi'nde, 5. kattaki evlerinde yakalanan ve uzun atlamada Türkiye üçüncülüğü ve bölgesel birincilikleri bulunan lise ikinci sınıf öğrencisi Yağmur Acar, enkazda kalan madalyalarına kavuştu. Uzatılan merdivenle evden çıkarılan Yağmur ve ailesi Şehit Piyade Asteğmen Bilal Çakırcalı Parkı'nda bulunan çadır kente sığındı. Madalyalarının enkazda kalması nedeniyle üzüntü yaşayan genç sporcu için antrenörü Jülide Öğünç girişimde bulunarak durumu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlığa durumun bildirilmesinin ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından madalyalar genç sporcuya teslim edildi.

"Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı"

Depreme evlerinde yakalanan ve ailesiyle çadır kente yerleşen Yağmur Acar, madalyalarına kavuşmasıyla daha da motive oldu. Genç sporcu Yağmur Acar, yeni şampiyonluklara hazırlanacak. Antrenmanlara yeniden başladığını belirten Acar, "Depremde evim yıkıldı. Madalyalarım da enkaz altında kaldı. Sağ salim ailemle beraber depremin altından çıktık, kurtulduk. Burası zor, kolay değil. Şu an ev bakıyoruz. Ev durumları da kritik her yerde olduğu gibi. Bir 10 gün kadar antrenmanlarımdan geri kaldım ama kulübüm İzmir Büyükşehir Belediyesi ve federasyonum çok destek çıktılar. Dün antrenmanlarıma başladım. Devam ediyorum" dedi.

Deprem sırasında evde olduğunu belirten Acar, "Annem ve kuzenlerimle beraber salondaydık. Deprem başladıktan sonra hemen koltuğun yanına çöktük. Abim geldi bizi sakinleştirmek için. Deprem durduktan sonra abimle babam komşuları kurtarmak için gittiler. Bizi de balkona çıkardılar. Hortumla inecektik ancak oradan tesadüfen geçen bir ağabeyimizin merdiveniyle indik. Abimler de komşuları kurtardıktan sonra geldiler" ifadelerini kullandı.

Madalyalarına kavuştu

Enkaz altında kalan madalyalarının bir kısmına kavuştuğunu belirten Acar, "Madalyalarım enkaz altında kaldı. 42 tane madalyam vardı. Hepsi enkaz altında. Türkiye Atletizm Federasyonu beni 2 gün önce çok mutlu etti ve 4 tane madalyamı geri getirdi. Çok mutluyum. Beklemiyordum. Depremden sonra ilk annemleri arayım dedim ki 'Sadece madalyalarımı çıkartın' başka da bir şey istemedim. Antrenörüm Jülide Öğünç de durumu federasyona bildirmiş. Onlar da sağ olsun getirdiler" diye konuştu.

"Hedefim de birinci olmak ve milli takımda bayrağımızı dalgalandırmak"

Şampiyonluk hedefiyle yeniden hazırlandığını belirten genç sporcu Yağmur Acar, "Normalde U18 Türkiye Şampiyonluğu'na hazırlanıyordum. Ancak hazırlıklar yarıda kaldı. Şimdi tekrardan antrenörüm Jülide Öğünç ile birlikte tekrardan başlayacağız. Hedefim de birinci olmak ve milli takımda bayrağımızı dalgalandırmak" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı
Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı
Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı
Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı
Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı
Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı
Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı
Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı

Sporcu, Deprem, İzmir, Genç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı - Son Dakika Spor


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