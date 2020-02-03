Deprem konusunu işleyen "Muteber" oyunu sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem konusunu işleyen 'Muteber' oyunu sahnelendi - Son Dakika

Deprem konusunu işleyen "Muteber" oyunu sahnelendi

6 saat önce

Tanya Aksu Gökdeniz'in bir gazete haberinden yola çıkarak yazdığı, bir kadın hikayesiyle başlayıp deprem gerçeğiyle yüzleştiren "Muteber" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Deprem konusunu işleyen

Tanya Aksu Gökdeniz'in bir gazete haberinden yola çıkarak yazdığı, bir kadın hikayesiyle başlayıp deprem gerçeğiyle yüzleştiren "Muteber" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.


Tanya Aksu Gökdeniz'in bir gazete haberinden yola çıkarak yazdığı, bir kadın hikayesiyle başlayıp deprem gerçeğiyle yüzleştiren tiyatro oyunu "Muteber", sahnelendi. Vizyoner Kadınlar Derneği iş birliğiyle Tiyatro Devr-i Alem tarafından sahneye konulan eser, Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Sibel Yaptı'nın üstlendiği oyunda Tanya Aksu Gökdeniz, Oya Bacak, Güneş Akman, Efsun Akkurt, Jeniffer Boyner ve Helin Ak rol aldı.


Oyunun özeti ise şöyle:


"17 Ağustos 1999 depreminde Muteber Yalova'nın köylerinden birinde yaşamını sürdürmek ve çocuklarını okutabilmek için çabalarken bir gazeteye konu olmuştur. Muteber adlı oyun o yılların kadın duruşunu, Türkiye'nin genel durumunu ve depremin oluşturduğu etkileri ortaya koyuyor."


Oyun, 27 Şubat Perşembe günü tekrar Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezinde izleyicisiyle buluşacak. - İSTANBUL

Deprem, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
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