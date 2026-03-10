Antalya'da Manavgat açıklarında saat 14.20 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 40.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Helen-Kıbrıs Yayı üzerinde, Antalya Körfezinde 4,2 deprem. Derin deprem. Muhtemelen Afrika Levhası üzerinde. Bölge hareketli. Geçmiş olsun."
Son Dakika › Yaşam › Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)