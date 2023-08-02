Deprem Uzmanı: Erzurum'da Büyük Bir Deprem Bekliyorum - Son Dakika
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Deprem Uzmanı: Erzurum'da Büyük Bir Deprem Bekliyorum

02.08.2023 14:41

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Konya, İzmir ve Erzurum'da meydana gelen depremler hakkında konuştu. Ercan, depremlerin küçük ölçekli olduğunu belirtirken, Erzurum'un Narman ilçesinde daha büyük bir deprem beklentisi olduğunu söyledi. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçılarının 4-5 yıl daha süreceğini ifade etti.

KONYA, İzmir ve Erzurum'daki depremlere ilişkin konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Dün 3 ilde olması rastlantı. Her zaman olabilecek, 'depremcik' ve 'küçük deprem' diye andığımız sarsıntılardır. Sadece Erzurum'un üzerinde duruyorum. Erzurum Narman hattı bana göre depremini bekliyor" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; dün Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5, İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 ve son olarak Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depremler oldu. Deprem uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, peş peşe yaşanan depremlere ilişkin konuştu. Depremlerin aynı gün yaşanmasının tesadüf olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan, Erzurum'daki sarsıntının devamının gelebileceği uyarısında bulundu.

Depremlerin küçük ölçekli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ercan, "İzmir'deki 3.9 her zaman, her yerde, her kırıkta olabilecek önemsiz depremlerden biri. 4'ten daha büyüklere 'deprem', 3.9'a 'depremcik' deriz. Bununla ilgili herhangi bir uyarı söz konusu değildir. Oradan geçen kırık zaten diri. Diri kırığın çok büyük bir deprem üretme olasılığı yok. Konya'daki deprem yine etkin bir kırıkta oluştu. Ancak o bölgede bu kırığın daha büyük bir deprem üretme olasılığı yok. Bu bir öncü deprem değil. Bu bölgede depremin yıkıcı olabilmesi için 6.4'ten daha büyük bir sarsıntı olması gerekir. Kaldı ki; bu kırık 6.4'lük bir deprem üretmez. Dün 3 ilde olması rastlantı. Her zaman olabilecek, 'depremcik' ve 'küçük deprem' diye andığımız sarsıntılardır. Her zaman her yerde olabilir. Sadece Erzurum'un üzerinde duruyorum" dedi.'6'DAN BÜYÜK DEPREM ŞAŞIRTICI OLMAZ'Erzurum'daki depreme ilişkin Prof. Dr. Ercan, "Erzurum Narman hattı bana göre depremini bekliyor. Bu deprem, Erzurum'da Doğu Anadolu kırığının Kafkasya kolu üzerinde olmuştur. Bu kırık üzerinde geçmişte 7 ve 7'den büyük depremler meydana geldi. Narman'daki deprem burada bir gerginlik birikiminin olduğunu göstermiştir. Erzurum- Kars kesiminin de devamı olan Çıldır Gölü- Ermenistan hattında bir deprem beklentisi içindeyim. Orada 6'dan daha büyük bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olmaz. Diğer iki bölge için aynı uyarıyı yapmayacağım" diye konuştu.'ARTÇILAR 4-5 YIL DAHA SÜRECEK'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölge ile ilgili de Prof. Dr. Ercan, artçıların 4-5 yıl daha süreceğini belirterek, "6 Şubat'taki depremin ardından yaşanan artçılar gayet olağan. Daha büyük bir deprem olasılığı söz konusu değildir. Adana'daki Kozan ve Göksun için uyarı yapmıştım. O deprem 5.5 büyüklüğünde meydana geldi. O bölgede daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim. O kırığın da Adana'ya doğru devam etmesini beklemiyorum. Savrun kırığı dinginliğe erişmiştir" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Yaşam Deprem Uzmanı: Erzurum'da Büyük Bir Deprem Bekliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem Uzmanı: Erzurum'da Büyük Bir Deprem Bekliyorum - Son Dakika
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