Depremde 15 kişiye mezar olan apartman davasında mütalaa yeniden hazırlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde 15 kişiye mezar olan apartman davasında mütalaa yeniden hazırlanacak

14.05.2022 00:57
Depremde 15 kişiye mezar olan apartman davasında mütalaa yeniden hazırlanacak

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanına ilişkin açılan, 2'si tutuklu, 1'i firari 4 sanığın yargılandığı davada göreve yeni gelen savcı, mütalaayı yeniden hazırlamak için süre istedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanına ilişkin açılan, 2'si tutuklu, 1'i firari 4 sanığın yargılandığı davada göreve yeni gelen savcı, mütalaayı yeniden hazırlamak için süre istedi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde müteahhit Çetin D. ve binanın statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat B. tutuklandı. Sürveyan olarak gösterilen G.U. tutuksuz yargılanırken, B.I. ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat B. ve yapı müteahhidi Çetin D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Geçen celsede mütalaa açıklayan duruşma savcısının değişmesi nedeniyle göreve yeni gelen savcı, hukuki görüş farklılıkları olması nedeniyle mütalaanın yeniden değerlendirilmesi için süre istedi. Savcı ayrıca, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını talep etti.

Daha sonra söz verilen sanık Çetin D., 19 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Raporlarım var. Kalpten ameliyat oldum. Dizlerim ağrıyor, ayakta duramıyorum. Ev hapsine de razıyım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık Mehmet Sedat B. de suçsuz olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Depremden 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ve depremde hayatını kaybeden Umut Perinçek'in annesi müşteki Seher Perinçek, mahkemeye yazılı ve sözlü bir beyanda bulunmak istediğini söyledi. Hazırladığı metni okuyan Perinçek, "Her 2-3 yılda bir yüksek can kaybı yaşanan depremler oluyor. Ben başka Elifler'in 'Umut' olmamasını istiyorum. Hangi karar Umut'u geri getirebilir. İstanbul'da da deprem olursa oraya da yetişemeyeceğiz. Sanıkların muhtemel kastla adam öldürmeden en yüksek seviyede ceza almasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaayı yeniden hazırlaması için süre vererek, tutuklulukların devamına karar verip davayı erteledi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Doğanlar Apartmanı davasında iddia makamı yeni mütalaa için süre talep etti Doğanlar Apartmanı davasında iddia makamı yeni mütalaa için süre talep etti Son dakika haber | Doğanlar Apartmanı davasında savcı değişti, karar çıkmadı Son dakika haber | Doğanlar Apartmanı davasında savcı değişti, karar çıkmadı

Mehmet Sedat, İzmir, Savcı, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Depremde 15 kişiye mezar olan apartman davasında mütalaa yeniden hazırlanacak - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 02:02:36. #1.11#
SON DAKİKA: Depremde 15 kişiye mezar olan apartman davasında mütalaa yeniden hazırlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement