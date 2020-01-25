Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara, toprağa verildi.

Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara, toprağa verildi.

İlçedeki gasilhaneden alınan Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara'nın cenazesi Gökçe Mezarlığına getirildi.

Cenazeler, burada kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşındı.

Cenaze törenine Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara'nın yakınlarının yanı sıra AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara'nın cenazesi daha sonra Gökçe Mezarlığında toprağa verildi.

Ayşe Fatma, Doğanyol, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acılı babadan son bakış! Depremde hayatını kaybeden anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Deprem anında kendisini dışarı attı, yaralanmaktan son anda kurtuldu Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 29'a yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 20:58:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]