Depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadı

23.03.2023 09:16

Depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadı Adana'da depremden sonra 8. kattaki evini terk eden bir kişi geri döndüğünde evinin başkasına kiraya verildiğini, içindeki eşyalar ve 210 gramda altının çalındığını gördü Üç kez evinin kilidi değiştirilen Ozan Hansoylu: "Depremde korkup evi...

Depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadı

Adana'da depremden sonra 8. kattaki evini terk eden bir kişi geri döndüğünde evinin başkasına kiraya verildiğini, içindeki eşyalar ve 210 gramda altının çalındığını gördü

Üç kez evinin kilidi değiştirilen Ozan Hansoylu: "Depremde korkup evi terk ettim geldiğimde evime çilingir ile girdim ve başkasına kiraya verildiğini öğrendim"

ADANA - Adana'da depremden sonra 8. kattaki evini terk eden bir kişi, 15 Mart'ta geri döndüğünde evinin başkasına kiraya verildiğini, içindeki eşyalarının ve 210 gram da altının olmadığını görünce şok olup polise şikayette bulundu. Ev sahibinin şikayeti üzerine bir emlakçı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremde 11 il etkilenerek ağır hasar aldı. Adana da depremden etkilenen iller arasında yer aldı. 13 binanın yıkıldığı Adana'da özellikle apartmanda oturanlar evleri terk etti. Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir apartmanın 8. katında oturan Ozan Hansoylu da depremden sonra evinin kapısını kilitleyip İstanbul'a gitti. Hansoylu 15 Mart günü Adana'ya tekrar dönüp evine girmek istedi. Ancak kilitlediği kapıyı bir türlü açamadı. Bunun üzerine çilingir çağırıp eve girdiğinde evde kendi eşyalarının olmadığını, başkasının evde oturduğunu gördü. Hansoylu bu durum karşısında şok olurken hemen evde oturan şahısla irtibata geçti. Şahıs evi emlakçıdan 60 bin liraya kiraladığını söyledi. Hansoylu evi kiralayana tapusunu gösterip evi kiraya vermediğini, kendisinin oturduğunu söyledi. Evi kiralayan şahıs bu bilgi üzerine evden çıktı. Hansoylu ile polise giderek evinin izinsiz olarak emlakçı tarafından kiraya verildiğini, içinde bulunan eşyalarının ve 210 gram altınının da olmadığını söyleyerek şikayetçi oldu. Evinin de kilidini değiştirip evde yine ayrıldı.

Üçüncü kez evine giremedi

Hansoylu bir süre sonra evine tekrar geldiğinde yine kilit değiştirildiği için içeri giremedi. Polis giderek yine şikayetçi olup kilit değiştirdi. Hansoylu bir süre sonra 3. kez evine geldiğinde kapının kilidinin yine değiştirildiğini görünce bu kez direkt savcılığa giderek şikayetçi oldu. Evine 3. kez çilingirle girdi. Bu arada emlakçı İ.A. gözaltına alındı. Hansoylu, deprem nedeniyle terk ettiği ve yaklaşık 1.5 ay gelmediği evinin bir emlakçı tarafından kendi izni olmadan kiraya verildiğini belirterek, "Ben evimin kapı kilidini 3 kez değiştirip çilingir ile girmek zorunda kaldım. Eve geldim evde kiracı var şok oldum. Evdeki eşyalarım ve 210 gram altınım yok. Bu nasıl olabiliyor. Bu adamlar şehrin merkezinde böyle bir şeyi ne nasıl yapıyor? Şahıstan şikayetçi oldum en sonunda gözaltına alındı. Ancak benim altınım ve eşyalarım yok" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika


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