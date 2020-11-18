Depremin simgesi Elif ve Ayda, aynı karakalem çalışmasında - Son Dakika

Depremin simgesi Elif ve Ayda, aynı karakalem çalışmasında

18.11.2020 08:45
Depremin simgesi Elif ve Ayda, aynı karakalem çalışmasında, System.String[]

MANİSA'da veteriner teknikeri Uğur Manavoğlu (30), İzmir'de büyük yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin 65'inci saatinde enkazdan çıkarılan Elif Perinçek (3) ile 91'inci saatte çıkartılan Ayda Gezgin'i (3) aynı resimde buluşturdu.

MANİSA'da veteriner teknikeri Uğur Manavoğlu (30), İzmir'de büyük yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin 65'inci saatinde enkazdan çıkarılan Elif Perinçek (3) ile 91'inci saatte çıkartılan Ayda Gezgin'i (3) aynı resimde buluşturdu. Yaşanan acılardan ders çıkarmak adına, depremin simgesi olan Elif ve Ayda'yı aynı karede buluşturan Manavoğlu, kara kalem çalışmasıyla çizdiği portreyi, çocukların ailelerine ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde görevli evli, 1 çocuk babası Uğur Manavoğlu, çizdiği karakalem çalışmasında, depremin simgesi olan Elif Perinçek ve Ayda Gezgin'i aynı resimde buluşturdu. Karakalem çalışmasıyla Elif ve Ayda'yı çizen Manavoğlu, çerçevelettiği resmi, kabul etmeleri halinde ailelere ulaştırmayı hedefliyor.

'DERS ÇIKARMAK İÇİN ÇİZDİM'

Küçük yaşlarda resim çizmeye ilgisinin olduğunu ve son yıllarda profesyonel olarak çalışmalar yaptığını belirten Veteriner Teknikeri Uğur Manavoğlu, "Biz yaşadığımız anılar ve acılardan hiçbir zaman ders almıyoruz. Hepimizin hayatında irili ufaklı bir sürü dert var sanıyoruz. 65 saat enkaz altında kalan Elif bebek ve 91 saat enkaz altında kalan Ayda'yı gözümüzün önüne getirdiğimizde aslında hiç de derdimizin olmadığını görebiliriz. Onlar bize umut oldular. İçimizde yeşermeyi bekleyen çiçekleri yeşerttiler. O yüzden önümüzde hep onların var olmasını istedim. Umudumuz oldukları için o yüzden ikisini bir arada çizmek istedim. Onları düşünmek, umutla bakmamızı sağlayacak. Çizdiğim resmi Elif ve Ayda'nın ailelerine teslim etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.


Depremin simgesi Elif ve Ayda, aynı karakalem çalışmasında
Depremin simgesi Elif ve Ayda, aynı karakalem çalışmasında
Depremin simgesi Elif ve Ayda, aynı karakalem çalışmasında
Depremin simgesi Elif ve Ayda, aynı karakalem çalışmasında
Depremin simgesi Elif ve Ayda, aynı karakalem çalışmasında
Depremin simgesi Elif ve Ayda, aynı karakalem çalışmasında
Depremin simgesi Elif ve Ayda, aynı karakalem çalışmasında

Veteriner, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremin simgesi Elif ve Ayda, aynı karakalem çalışmasında - Son Dakika


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