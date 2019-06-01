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Dere yatağındaki inek, iş makinesiyle kurtarıldı

1 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, su içmeye indiği dere yatağında yere yığılan ve 10 gün boyunca hareket edemeden bekleyen inek, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu iş makinesiyle kurtarıldı.

Dere yatağındaki inek, iş makinesiyle kurtarıldı, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, su içmeye indiği dere yatağında yere yığılan ve 10 gün boyunca hareket edemeden bekleyen inek, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu iş makinesiyle kurtarıldı.
Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki Karadağ bölgesinde kış aylarında büyük ve küçükbaş hayvanlarının bakımını yapan Durmuş Cömert, hayvanlarıyla yaylaya gitmek için yola çıktı. Köpek Solutan mevkiine geldiklerinde Cömert'in ineklerinden biri su içmek için Tekirova Deresi'ne indi. Su içtikten sonra inek olduğu yere yığılarak kaldı. Hayvanı hareket ettiremeyen Durmuş Cömert veteriner hekim çağırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen yattığı yerden kalkmayan inek yaklaşık 10 gün dere yatağında kaldı. Yoldan geçenlerinde dikkatini çeken ineğin turistler tarafından fotoğrafı çekildi.
Durmuş Cömert daha sonra hayvanın kurtarılması için yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Kemer Belediyesi ve jandarmaya bağlı ekipler yönlendirildi. Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk olarak anayoldan dere yatağına 4 saat süren çalışmayla yol açtı. Yolun açılmasıyla birlikte iş makinesi dere yatağına indi. Dere yatağında duran inek halatla bağlanarak kaldırıldı ve traktöre bindirildi. Durmuş Cömert daha sonra hayvanı yaylaya götürdü. İneğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Durmuş Cömert çalışmalara katılan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemer Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:39 Kaynak: DHA
Kemer, Güncel
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