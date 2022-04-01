HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR - Son Dakika
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HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR

01.04.2022 16:45

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde hudut birliğinde görevli asteğmen, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düştü.

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde hudut birliğinde görevli asteğmen, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düştü. Suda kaybolan asteğmenin bulunması için dün geceden bu yana 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu ile arama çalışması yürütülüyor.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, arazi arama- tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü. Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Dün geceden bu yana sürdürülen çalışmalarda, şu ana kadar kayıp asteğmene ulaşılamadı. Kurtarma çalışmalarını, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ve askeri yetkililer de yerinde takip etti.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Derecik ilçesi Hacıbey Çayı civarında arama-tarama faaliyeti esnasında Samanlı Hudut Birliği'nde görevli bir asteğmenimiz dün akşam saat 20: 00 da ayağı kayarak Hacıbey Çayı'na düşmüş ve şu ana kadar yapılan bütün aramalara rağmen bulunamamıştır. Arama-tarama faaliyetlerine AFAD, Jandarma ve emniyet birimlerimize ait 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere 358 personel ve vatandaşların da desteğiyle devam ediyor" denildi. (DHA)

HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR
HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR

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Hakkari İl Müftüsü Fakirullahoğlu Derecik'te Hakkari İl Müftüsü Fakirullahoğlu Derecik'te YÜKSEKOVA'DA KIŞ, DERECİK'TE BAHAR YÜKSEKOVA'DA KIŞ, DERECİK'TE BAHAR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ-DERECİK'TE ÇAYA DÜŞÜP, KAYBOLAN ASTEĞMEN ARANIYOR - Son Dakika


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