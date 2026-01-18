Dervişoğlu Yeniden İYİ Parti Genel Başkanı

DERVİŞOĞLU, YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Kurultayda, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından partiye ait mali rapor ile Genel İdare Kurulu raporu, delegelerin oy birliğiyle kabul edildi. Kurultay sürecinde kurulan tüzük değişikliği komisyonunun hazırladığı düzenleme önerileri de delegelerin değerlendirmesine sunuldu. Yapılan oylamalar sonucunda tüzüğün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına karar verildi, Genel İdare Kurulu'nun üye sayısı 50'den 60'a yükseltildi. Tüzük değişikliklerinin kabul edilmesinin ardından genel başkanlık seçimlerine geçildi. Mevcut Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, tek aday olarak katıldığı seçimde, oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı. Seçimde geçerli 1180 oyun tamamını alan Müsavat Dervişoğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanlığına seçildi.