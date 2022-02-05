Derya Büyükuncu'nun skandal Erdoğan paylaşımına en sert tepki Melih Gökçek'ten geldi: Milli sporcu unvanı geri alınsın! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabından eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve bu haberin ardından siyasi partilerin liderleri başta olmak üzere pek çok kişi geçmiş olsun dileklerini paylaşmıştı.

DERYA BÜYÜKUNCU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Ancak eski milli yüzücü ve 2011 Survivor birincisi Derya Büyükuncu'dan skandal bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından helva görseli paylaşarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullanan Büyükuncu'ya en sert yanıt eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

MELİH GÖKÇEK'TEN SERT TEPKİ

Paylaşımında Gökçek, "Bu adamın elinden milli sporcu unvanı alınmalı. Gitsin kendini hangi ülkeye yakın görüyorsa sporculuğunu orda yapsın" ifadelerini kullandı.