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Derya Büyükuncu'nun skandal Erdoğan paylaşımına en sert tepki Melih Gökçek'ten geldi: Milli sporcu unvanı geri alınsın! - Son Dakika

Derya Büyükuncu'nun skandal Erdoğan paylaşımına en sert tepki Melih Gökçek'ten geldi: Milli sporcu unvanı geri alınsın!

05.02.2022 22:35

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımına en sert yanıt Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, "Bu adamın elinden milli sporcu unvanı alınmalı. Gitsin kendini hangi ülkeye yakın görüyorsa sporculuğunu orda yapsın" diye yorum yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabından eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve bu haberin ardından siyasi partilerin liderleri başta olmak üzere pek çok kişi geçmiş olsun dileklerini paylaşmıştı.

DERYA BÜYÜKUNCU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Ancak eski milli yüzücü ve 2011 Survivor birincisi Derya Büyükuncu'dan skandal bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından helva görseli paylaşarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullanan Büyükuncu'ya en sert yanıt eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

Derya Büyükuncu'nun skandal Erdoğan paylaşımına en sert tepki Melih Gökçek'ten geldi

MELİH GÖKÇEK'TEN SERT TEPKİ

Paylaşımında Gökçek, "Bu adamın elinden milli sporcu unvanı alınmalı. Gitsin kendini hangi ülkeye yakın görüyorsa sporculuğunu orda yapsın" ifadelerini kullandı.

Derya Büyükuncu'nun skandal Erdoğan paylaşımına en sert tepki Melih Gökçek'ten geldi
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Son Dakika Güncel Derya Büyükuncu'nun skandal Erdoğan paylaşımına en sert tepki Melih Gökçek'ten geldi: Milli sporcu unvanı geri alınsın! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derya Büyükuncu'nun skandal Erdoğan paylaşımına en sert tepki Melih Gökçek'ten geldi: Milli sporcu unvanı geri alınsın! - Son Dakika
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