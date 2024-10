Derya Durmaz'dan Yeni Ödül

Güncel

(ANTALYA) - Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Kısa Film Jüri üyesi, oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz, yeni filmi "Will You Come With Me"nin son ödülünün haberini Antalya'da aldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali sürerken festivalin Ulusal Kısa Film Jüri üyelerinden oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz'ın yeni filmi "Will You Come With Me"ye bir ödül daha geldi. Altın Portakal'da Özel Gösterim kapsamında seyirciyle buluşan ve aynı tarihlerde Linz Kısa Film Festivali Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan film, 8 Ekim'de Milano'da gerçekleştirilen Milano Est Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

İçinde yaşadığımız zamanın şartlarının, kadınların sadece kendilerinin değil erkeklerin eylemlerinin de sorumluluğunu üstlendiği ve sonuçlarına tek başlarına katlanmak zorunda kaldıkları geçmişin karanlık günlerinde pek de farklı olmadığını gözler önüne seren, Berlin doğumlu bir hikaye olan "Will You Come With Me", şimdiye dek dünya çapında pek çok festivale konuk oldu. Blackwood Film Festivali (Almanya), Animaphix Uluslararası Animasyon Filmler Festivali/ Deneysel Yarışma (İtalya), Animafest Cyprus/ Uluslararası yarışmalarında ve Art Cabbage dergisi 2024 Sanat Ödülleri Film dalında ise Jüri Özel ödüllerine layık görüldü.

2014'te yönetmenliğe başladığı ilk filmi "Ziazan" ile dünya festivallerinde dikkati çeken ve ödüller kazanan Durmaz, daha sonra dünya prömiyerini Uluslararası Berlin Film Festivali'nde yapan "Gri Bölge" (2015), "A Windof of Time- Lockdown Diaries" (2020), "Confined" (2021), "Circumcision" (2022) ve "Will You Come With Me" (2023) adlı yapımlarda yönetmen koltuğuna oturdu. Ekranlarda "Bugünün Saraylısı" ve "Ihlamurlar Altında" gibi dizilerle tanınan Durmaz, sinemada ilk olarak Zeki Ökten'in yönettiği "Çinliler Geliyor" (2006) filminde rol almıştı. Reis Çelik'in "Mülteci" (2007), Semir Aslanyürek'in "7 Avlu" (2009), Tayfun Pirselimoğlu'nun "Saç" (2010), Zeynep Dadak ve Merve Kayan'ın bol ödüllü filmleri "Mavi Dalga" (2013) gibi pek çok filmde rol alan Durmaz, son olarak dünya prömiyerini 2023'te Uluslararsı Berlin Film Festivali'nde yapan ve 2024'te iki dalda Alman Film Ödülleri'ne aday gösterilen, Milena Aboyan'ın "Elaha" filminin başrollerinden birinde yer aldı.