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"Destan" dizisi 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak - Son Dakika

"Destan" dizisi 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak

18.11.2021 14:50

"Destan" dizisi 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak.

"Destan" dizisi 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak.

Atv ekranlarında 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak Bozdağ Film yapımı "Destan" dizisinin basın toplantısı, dizi ekibi ve oyuncuların da katılımıyla Beykoz Kundura Fabrikası'nda diziye özel olarak hazırlanan stüdyoda gerçekleştirildi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Toplantıda konuşan Bozdağ, şirket olarak büyük tarihi projelere imza attıklarını ifade ederek, "Bu yapımlarla milyonlarca insana ulaştık, 100'e yakın ülkede dizilerimiz izlenir oldu. Birçok devlet başkanı platolarımıza geldi, aynı zamanda sosyolojik, psikolojik pek çok etkiye imza attık." dedi.

"Türklerin Müslümanlığa geçiş psikolojisini ve duygularını idrak etmiş olacağız"

Bu yapımlar esnasında her zaman tarihe farklı bir noktadan bakabilme arzusu olduğuna değinen Bozdağ, "Bugüne kadar genellikle büyük kahramanların ya da olayların hikayelerine yer verdik. Bu kez ise bir kadın kahraman üzerinden tarihin çok bilinmeyen bir dönemine bir yolculuk yapacağız. Bir öksüz bir yetim olan iki mazlumun tarihin gidişatını nasıl değiştirdiğinin hikayesi olacak. Aynı zamanda Türklerin Müslümanlığa geçiş psikolojisini ve duygularını idrak etmiş olacağız." diye konuştu.

Bozdağ, Türklerin tarihteki hikayelerinden esinlenerek dizinin adını Destan koyduklarını belirterek, daha şimdiden dizinin yurt dışı satış sözleşmelerinin pek çoğunu yaptıklarını aktardı.

Dizinin senaristlerinden Nehir Erdem de daha önce tarihi bir iş yazmadıklarına dikkati çekerek, "Yazabilir miyiz acaba diye düşündük ancak şu an fark ediyorum ki eğer biz yazmasaydık çok kıskanırdım." ifadelerini kullandı.

Senarist Ayşe Ferda Eryılmaz ise yüzyıllar önce yaşamış savaşçı bir kadının hikayesini yazmanın heyecan verici olduğunu söyleyerek, karakterlere ruh veren oyunculara teşekkür etti.

Yönetmen Khalilzadeh, Türk dünyasından bir hikaye çekmenin uzun zamandır hayali olduğunu ifade ederek, çok yorulduklarını fakat işlerini çok severek yaptığını dile getirdi.

Dizide savaşçı 'Akkız' karakterini canlandıran Ebru Şahin de güçlü kahraman bir kadını canlandırmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Dönemin ruhunu anlayabilmek için psikolojik ve fiziksel zorlu bir süreçten geçtik. Umuyorum bu izleyenlere de yansıyacak bizi kucaklayacakları güzel bir dünyanın içerisine girecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Alpagu Han karakterine hayat veren oyuncu Selim Bayraktar, geçmişte cesurca yaşayan insanlara selam göndererek, salı günü ilk bölüm yayınlandığında izleyicilerin ruhunu süslemeyi umduğunu aktardı.

Batuga karakterini canlandıran oyuncu Edip Tepeli ise senaryonun kendisini çok etkilediğini ve yapımda yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.

Dizi, Akkız ve Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesini anlatacak. Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda, savaşçı Akkız düşmanına esir düşer ve kendini acımasız bir iktidar savaşı ile saf bir aşkın içinde bulur. Esir Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın sıra dışı hikayesinde, herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.

Destan dizisinin oyuncu kadrosunda Kanbolat Görkem Arslan, Teoman Kumbaracıbaşı, Deniz Barut, Elif Doğan, İpek Karapınar, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Osman Albayrak, Şahin Ergüney, Ahmet Olgun Sünear, Alper Düzen, Ecem Sena Bayır, Bilgi Aydoğmuş, Esra Kılıç, Hilal Uysun, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Faruk Aran, Müge Duygun, Mehmet Sertakan, Aysel Yıldırım, Seca Naz Karabulut, Cihangir Köse, Berna Üçkaleler, Doruk Şengezer, Onur Yenidünya yer alıyor.

Dizisinin danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verdi.

'Destan' 23 Kasım saat 20.00'de ilk bölümüyle atv'de seyirciyle buluşacak.

Destan dizisi 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak
Destan dizisi 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak
Destan dizisi 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak
Destan dizisi 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak

Edip Tepeli, Destan, Kasım, Atv, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Destan' dizisi 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Destan" dizisi 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak - Son Dakika
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