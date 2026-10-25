Destici: Batı Trakya Türklerinin dinî iradesi Atina’dan tayin edilemez

Türkiye Cumhuriyeti hükümetine de çağrıda bulunan Destici, Lozan Barış Antlaşması'nın 45. maddesinde düzenlenen karşılıklı azınlık hakları çerçevesinde, Batı Trakya Türklerinin haklarının korunması için diplomatik ve hukuki girişimlerin kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan hükümetini Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymaya davet eden Destici, müftü atamalarına ilişkin uygulamadan derhal vazgeçilmesini istedi.

Gümülcine'de İbrahim Şerif'in, İskeçe'de ise Mustafa Trampa'nın Türk azınlık tarafından seçilen meşru müftüler olduğunu vurgulayan Destici, Atina yönetiminin bu iradeye saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Yunanistan'ın geçmişte de benzer uygulamalara başvurduğunu belirten Destici, Batı Trakya Türklerinin kendi dinî temsilcilerini belirleme iradesinden vazgeçmediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı, uzun yıllardır Atina yönetimi ile Türk azınlık arasında anlaşmazlık konusu oluyor. Yunanistan hükümeti, müftülük makamlarına devlet tarafından atama yapılmasını esas alırken Batı Trakya Türkleri, dinî liderlerini kendi iradeleriyle belirlemek istiyor.

Bu nedenle özellikle Gümülcine ve İskeçe'de devlet tarafından atanan müftüler ile Türk azınlığın seçtiği müftüler arasında temsil ve meşruiyet tartışmaları yaşanıyor.

Türk azınlık, müftü seçiminin din ve vicdan özgürlüğü ile azınlık hakları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunurken Yunanistan yönetimi, müftülerin dinî görevlerinin yanı sıra bazı hukuki yetkilerinin de bulunmasını atama sisteminin gerekçeleri arasında gösteriyor.

Türkiye ise Batı Trakya Türk azınlığının dinî temsilcilerini seçme hakkının korunması gerektiğini savunuyor. Bu uzun süredir devam eden anlaşmazlık, müftü atamalarına ilişkin gelişmelerle yeniden gündeme geldi.