Destici: Batı Trakya Türklerinin dinî iradesi Atina’dan tayin edilemez - Son Dakika
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Destici: Batı Trakya Türklerinin dinî iradesi Atina’dan tayin edilemez

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Destici: Batı Trakya Türklerinin dinî iradesi Atina’dan tayin edilemez
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına yönelik müftü atamalarına sert tepki gösterdi. Türk azınlığın kendi dinî temsilcilerini seçme hakkının yok sayılamayacağını belirten Destici, "Batı Trakya Türklerinin dinî iradesi Atina'dan tayin edilemez!" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan hükümetinin Batı Trakya Türk azınlığına yönelik müftü atama uygulamasını eleştirdi.

Uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınan hakların ihlal edildiğini savunan Destici, "Türk azınlığın iradesini yok sayan hiçbir atama meşruiyet kazanamaz." ifadelerini kullandı.

SEÇİLMİŞ MÜFTÜLERİ İŞARET ETTİ

Yunanistan'ın geçmişte de benzer uygulamalara başvurduğunu belirten Destici, Batı Trakya Türklerinin kendi dinî temsilcilerini belirleme iradesinden vazgeçmediğini söyledi.

Gümülcine'de İbrahim Şerif'in, İskeçe'de ise Mustafa Trampa'nın Türk azınlık tarafından seçilen meşru müftüler olduğunu vurgulayan Destici, Atina yönetiminin bu iradeye saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE'YE DİPLOMATİK GİRİŞİM ÇAĞRISI

Yunanistan hükümetini Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymaya davet eden Destici, müftü atamalarına ilişkin uygulamadan derhal vazgeçilmesini istedi.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetine de çağrıda bulunan Destici, Lozan Barış Antlaşması'nın 45. maddesinde düzenlenen karşılıklı azınlık hakları çerçevesinde, Batı Trakya Türklerinin haklarının korunması için diplomatik ve hukuki girişimlerin kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Destici, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Batı Trakya Türklerinin dinî iradesi Atina'dan tayin edilemez!"

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı, uzun yıllardır Atina yönetimi ile Türk azınlık arasında anlaşmazlık konusu oluyor. Yunanistan hükümeti, müftülük makamlarına devlet tarafından atama yapılmasını esas alırken Batı Trakya Türkleri, dinî liderlerini kendi iradeleriyle belirlemek istiyor.

Bu nedenle özellikle Gümülcine ve İskeçe'de devlet tarafından atanan müftüler ile Türk azınlığın seçtiği müftüler arasında temsil ve meşruiyet tartışmaları yaşanıyor.

Türk azınlık, müftü seçiminin din ve vicdan özgürlüğü ile azınlık hakları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunurken Yunanistan yönetimi, müftülerin dinî görevlerinin yanı sıra bazı hukuki yetkilerinin de bulunmasını atama sisteminin gerekçeleri arasında gösteriyor.

Türkiye ise Batı Trakya Türk azınlığının dinî temsilcilerini seçme hakkının korunması gerektiğini savunuyor. Bu uzun süredir devam eden anlaşmazlık, müftü atamalarına ilişkin gelişmelerle yeniden gündeme geldi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • derkfan live derkfan live:
    AMAN DESTİCİ KÜPLERE BİNMESİN, YOKSA 3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR 0 0 Yanıtla
  • İsmail İşliyen İsmail İşliyen:
    Valla destici beye gıpta ediyorum islama zülme en çok ses çıkaran güzel insan. Bizim arpakuş nerde hava da mı karada mı. İslam akp nerde 0 0 Yanıtla
  • Makarakukara Kakarakikiri Makarakukara Kakarakikiri:
    Kınıyor ve kabul edilemez buluyorum, nerede bu devletin düğmecileri kimse basmayacak mı düğmeye euheu 0 0 Yanıtla
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