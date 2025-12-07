Destici\'den Asgari Ücret Önerisi

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 2025 yılı Ocak ayında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını enflasyonun ise yüzde 50 çıktığını belirterek, "Asgari ücreti en az yüzde 50 artırarak 33 bin lira seviyesine getirmeliyiz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 7'nci olağan kongresi için Rize'ye geldi. Cumhuriyet Caddesi boyunca esnaf ziyareti yapan Destici, burada vatandaşlarla sohbet etti. Ardından kongrenin yapılacağı İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne gelen Destici, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan kongre, divan seçimi ve faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katılımcılara seslendi. Destici, "Bütün artışlar enflasyona göre yapılıyor. 2024 yılı enflasyonu bu ülkede yüzde 50 gerçekleşti. Bu senenin ocak ayında memur, memur emeklisi, işçi emeklisi hepsi yüzde 50 zam aldı. Yarısını temmuzda aldılar, yarısını ocakta aldılar. Ama asgari ücretliye tek artış yapıldı 2025 Ocak ayında. Ne kadar yapıldı? Yüzde 30 yapıldı. Enflasyon yüzde 50 çıktı, asgari ücrete yüzde 30 yapıldı. Biz diyoruz ki işte asgari ücretli yüzde 20 oradan alacaklıdır. Bu 2025 yılı enflasyonu da yüzde 30-31 çıkacak. O zaman asgari ücreti en az yüzde 50 artırarak 33 bin lira seviyesine getirmeliyiz. Başka türlüsü asgari ücretlimizi kurtarmaz ve asgari geçimini temin etmez. Onun için diyoruz ki asgari ücret en az yüzde 50 artarak 33 bin lira olmalıdır diyoruz" dedi.

'NÜFUSUMUZ AZALIYOR'

Türkiye'de doğum oranına değinen Destici, "Son 7 yılda dünyada nesli en hızlı kesilen 7 ülkedeyiz. Yani nüfusumuz azalıyor. Biz kaçıncı sıradayız? 5'inci sırada. 2,08'miş 7 sene önce. Şimdi 1,51. Bu ne zaman? Bu 2024 sonu raporu. Şimdi 2025 sonu raporunda muhtemelen bu 1,5'in de 1,4'e düştüğünü göreceğiz. Onun için biz dedik ki; devletimiz, hükümetimiz aile yılı ilan etti 2025 yılını. ve aileyi destekleme, çocuk sahibi olmayı destekleme, çocuğu olan ailelere destek, çocuk başı destekler. Bunların hepsi artırıldı. Ama bütün bunlar ne yapıyor? Yeterli olmuyor. Daha kalıcı, kapsayıcı ve radikal tedbirler alınması gerekiyor. Bu bir ülke için, bir devlet için, bir millet için beka meselesidir. Çünkü toplumlar nüfuslarıyla var olurlar. Aynı aileler gibi. Çevremizde aileler var. Çocuğu olmayan ya da bir çocuğu olan ne oluyor? Belli bir süre sonra nesli kesiliyor. O neslini sürdüremiyor. İşte ülkeler de böyledir, milletler de böyledir. Eğer nüfusunuzu koruyamazsanız, büyüyemiyorsanız bile en azından mevcudu koruyamazsanız siz yok olmaya ya da demografik yapıda alta düşerek başkalarının egemenliğine girmek zorunda kalırsınız. Onun için biz bu konuya dikkat çekiyoruz. ve diyoruz ki evlilikleri teşvik edelim, ailelerimizi bu konuda bilinçlendirelim. Evlendikten sonra çocuk sahibi olmaları için teşvik edelim. Bununla ilgili devlet, hükümet, sivil toplum örgütlerimiz, hepimiz, siyasi partiler bu kampanyaya destek verelim dedik" diye konuştu.

'GÖSTERMELİK BİR SİLAH BIRAKMA OLMUŞTUR'

Terörsüz Türkiye konusunda değerlendirmelerde bulunan Destici, "Çözüm süreci benzeri girişimlerin ister 2013-2015 dönemi olsun ister bugünkü aşama başarılı olabilmesi için iki temel şart vardır. Bir şeffaflık, iki toplumsal rıza. Toplumun rıza göstermesi gerekir. Evet, toplum belki yarısı, yarısı bu süreci destekliyor. Hatta yarısından biraz fazlası. Ama toplumun çoğunluğu bu sürecin başarıya ulaşacağına inanmıyor. Neden? Çünkü karşımızdakiler hain. Karşımızdakilerin tasması emperyalistlerin, Amerika'nın, diğerlerinin elinde. Dolayısıyla da o tasma o boyundan çıkmadan kendileri bir irade ortaya koyamazlar. Hem nitekim göstermelik bir silah bırakma olmuştur. Göstermelik bir çıkış olmuştur ama devamı gelmemiştir. Hala PKK bütün unsurlarıyla devam etmekte midir? Etmektedir. Silah bırakmış mıdır? Bırakmamıştır. Kendini feshetmiş midir? Etmemiştir. O zaman önce PKK tüm unsurlarıyla silahı bırakacak. Tüm unsurlarını feshedecek. Silahlı ya da silahsız. Suriye'deki PYD, YPG şartsız bir şekilde Suriye merkezi hükümetine tabi olacak bir ayrıcalık almadan. Dolayısıyla da bunların hepsi olmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ne yasasında ne anayasasında asla bir değişiklik yapmamalıdır. Hele ki, PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarmak gibi bir düşünceyi akıllarına getirmemeli, kimsenin ağzından bu yönde bir söz çıkmamalıdır" ifadelerini kullandı.