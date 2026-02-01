Destici'den Terörle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Destici'den Terörle Mücadele Vurgusu

Destici\'den Terörle Mücadele Vurgusu
01.02.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, Türkiye'nin teröristlere karşı duruşunu ve güçlü olma gerekliliğini vurguladı.

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurma hayaline müsaade etmeyerek, büyük bir devlet olduğunu ortaya koydu" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Malatya'ya geldi. Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, Destici'nin yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar, bazı dernekler, partililer ve vatandaşlar katıldı. Kongrede konuşan Destici, yaklaşık 3 yıl önce 11 şehrin büyük bir afet yaşadığını ve devletin büyüklüğü ile birlikte bu süreçte önce çadır sonra konteyner şimdide pırıl pırıl evlerine kavuştuklarını vurguladı.

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini belirten Destici, "Siyonist İsrail devletinin, terörist İsrail'in katil başkanı Netenyahu, Gazze'de kardeşlerimizi soykırıma tabi tuttu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ama ne oldu, bir şey olmadı. Neden? Çünkü arkasında ABD ve ABD başkanları var. Biz güçlü olmak zorundayız. Son yıllarda bu anlamda atılan adımlarla gurur duyduğumuzu da ifade ediyoruz. Ama yetmez. Ne zaman ki kendi savaş uçaklarımız havada olur, kendi balistik füzelerimiz 3 bin, 5 bin, 7 bin kilometre menzile ulaşır, nükleer başlıklı füzelerimiz olur işte o zaman ne İsrail Gazze'de soykırım yapabilir ne de Trump böyle dünyaya meydan okuyabilir" dedi.

'DEVLET KURMA HAYALLERİNE TÜRKİYE MÜSAADE ETMEDİ'

PKK ve onun uzantılarının asla Kürtlerin temsilcisi olmadığını vurgulayan Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, geçmiş dönemlerde de bunlara şans verdi. Bu dönemde de bir şans verildi. Pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız silah bırakacaklar kendilerini feshedecekler. Ama silah bırakmadılar. Kendilerini feshetmediler. Amerika'nın ve İsrail'in kışkırtması ile Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurma hayaline düştüler ve Türkiye buna müsaade etmedi. Büyük devlet olduğunu ortaya koydu herkeste bunu anladı. Suriye merkezi hükümeti PKK'ya operasyon yaptığında DEM sözcüleri 'Bunu durdurun' dedi. Türkiye durduracakmış, yani PKK'ya arka çıkacakmış. DEM'lilerin ve PKK'lıların kullandığı cümleyi CHP grup başkanvekili de kullanıyor. Günaydın, günaydın. CHP Toplumsal Barış Konferansı düzenliyor. Biz Kürtlerle savaşta mıyız? ya da bu ülkede yaşayan farklı bir etnik gurupla savaşta mıyız? Biz kardeşiz, ne toplumsal barışı. Ortada Kürt meselesi falan yok. Ortada bir terör meselesi var. CHP'ye diyoruz ki; madem teröristlerle konferans yapıyorsunuz, o zaman Atatürk'ü ağzınıza almayın. DEM vekilleri ve sözcüleri diyor ki; biz kanımızın son damlasına kadar SDG, PKK ve PYD için savaşacağız. Git kardeşim git. Dönmemek üzere git. Saçlarını ördüler. Ördünüz ne oldu? Gitsene ne oturuyorsun bekleme git. Ben inanıyorum ki, bu süreç bir kez daha bunların hainliğini, kahpeliğini, emperyalistlerin uşağı olduğunu gözler önüne serdi."

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Malatya, Türkiye, Suriye, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici'den Terörle Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
142 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi 142 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç

17:46
Arda Güler’in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı
Arda Güler'in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
17:13
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
16:40
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
14:17
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı
AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
13:43
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 18:14:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Destici'den Terörle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.