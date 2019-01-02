Son Dakika Haberleri: Destici: "İstisnalarla Değil Genelle Uğraşıyoruz"

Destici: "İstisnalarla Değil Genelle Uğraşıyoruz"

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçim çalışmalarına ilişkin, "Büyük Birlik Partisi hazırlıklarını bütün büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde aday çıkarma üzerine yapmaktadır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçim çalışmalarına ilişkin, "Büyük Birlik Partisi hazırlıklarını bütün büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde aday çıkarma üzerine yapmaktadır. Bunun istisnaları olabilir ama biz istisnalarla değil genelle uğraşıyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, 2018 yılındaki gelişmeleri değerlendirdi, bu dönemde Doğu Türkistan halkının kültürel soykırım ve asimilasyona maruz kaldığını vurguladı.

Cumhur İttifakı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Destici, "Yenikapı ruhundan beslenerek, samimi bir şekilde Cumhur İttifakı'nın bileşenlerini oluşturan partiler son derece sağlam bir özveriyle çalışmış, ülkemizin ayakta kalması için yalnız ellerini değil tüm gövdelerini taşın altına koymayı görev edinmişlerdir." dedi.

BBP'nin aday belirleme çalışmaları

BBP'nin Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracağı yönündeki çıkan haberlerin sorulması üzerine Destici, şunları kaydetti:

"Ben Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerle sınırlı olmadığını, daha üstünde olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda hiçbir büyükşehir, il ve ilçede herhangi bir partiyi destekleme noktasında alınmış bir kararımız yoktur. Bu konuda kim ne söylerse söylesin gerçeği yansıtmamaktadır. Büyük Birlik Partisi hazırlıklarını bütün büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde aday çıkarma üzerine yapmaktadır. Bunun istisnaları olabilir ama biz istisnalarla değil genelle uğraşıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Politika
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