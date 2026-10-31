Destici\'den Alparslan Türkeş hakkında dikkat çeken anılar: 70\'li yaşlarında 8 kat merdiveni yürüyerek çıkıyordu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında MHP’nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş ile ilgili unutulmaz anılarını paylaştı. Türkeş’in kendileri için ilk siyasi lider ve Başbuğ olduğunu belirten Destici, özellikle 1985 sonrasında yaşadıkları dikkat çekici olayları anlattı.

70'Lİ YAŞLARINDA 8 KAT MERDİVENİ YÜRÜYEREK ÇIKIYORDU

Türkeş’in gençlerin eğitimine verdiği öneme vurgu yapan Destici, Türkeş’in 1985 yılında cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Sıhhiye’deki Sezen Apartmanı’nda bulunan Ocak Genel Merkezi’ne sık sık geldiğini söyledi.

Asansörün çalışmadığı zamanlarda bile 70'li yaşlarında olmasına rağmen 8 kat merdiveni yürüyerek çıktığını belirten Destici, Türkeş’in gençlere bizzat ders verdiğini ifade etti.

Destici, o günleri şu sözlerle anlattı:

“Rahmetli Türkeş 1985'te tahliye olduktan sonra Sıhhiye’deki Sezen Apartmanı’nda yer alan Ocak Genel Merkezi’mize gelip seminerler verirdi. Bazen asansör çalışmazdı; 70'li yaşlarında olmasına rağmen o 8 kat merdiveni yürüyerek çıkardı. Okul, fakülte, yurt başkanları ve genel merkez yönetiminden oluşan özel eğitim grubuna bizzat kendisi ders anlatırdı. Tarih, Avrupa, Amerika ve yakın siyasi tarihi anlatır, gençliği bu kadar önemserdi.”

ECEVİT’İN EVİNDE POLİS, TÜRKEŞ’İN EVİNDE GENÇLER NÖBETTEYDİ

Destici’nin anlattığı bir diğer anı ise 1980 sonrası Ankara’sına uzandı. Gençlik yıllarında Türkeş’in Oran’daki evinin önünde nöbet tuttuklarını belirten Destici, aynı apartman çevresinde dönemin önemli siyasi isimlerinden Bülent Ecevit’in de yaşadığını söyledi.

İki liderin evlerinin önündeki farklı nöbet düzenini anlatan Destici, özellikle Ankara’da hayatı durma noktasına getiren yoğun kar yağışını unutamadığını dile getirdi.

Destici, yaşadıkları o günleri şöyle aktardı:

“O dönem Türkeş’in evi Oran’daydı. Yan apartmanda ise rahmetli Bülent Ecevit oturuyordu. Ecevit’in evinin önünde polisler beklerken, Türkeş’in evinin önünde biz ocaklı gençler nöbet tutardık. Bir defasında öyle şiddetli bir kar yağdı ki ulaşım durdu, dolmuşlar çalışmadı. Biz küçük bir ısıtıcıyla 3 gece boyunca orada nöbette kaldık.”