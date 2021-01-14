Dev geminin yarısı Çanakkale Boğaz'dan geçti

Dev geminin yarısı Çanakkale Boğaz'dan geçti Parçaları İtalya'da monte edilecek dev yolcu gemisinin yarı gövdesi 2 römorkör eşliğinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Dev geminin yarısı Çanakkale Boğaz'dan geçti ÇANAKKALE - Parçaları İtalya'da monte edilecek dev yolcu gemisinin yarı gövdesi 2 römorkör eşliğinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Yapımına 5 yıl önce başlanan dev yolcu gemisinin ana bölümlerinden biri 'Hull 6284' borda numaralı gövde bölümü bugün saat 11.30 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazına giriş yaptı. Saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan geminin gövde bölümü, 2 römorkör eşliğinde boğazın manevra yapılması en zor olan Nara Burnu'ndan geçerek 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerinden geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı. Roma Mitolojisine göre 'Toprak Ana' anlamına gelen 'Tellus' ismi verilecek olan geminin 2022 yılında tamamlanacağı belirtildi. Dev geminin yarı gövdesi diğer bölümleriyle birleştirilmek üzere İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili heyecanlandıran paylaşım: 10-20 santim kar geliyor

Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı

Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu

Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim

Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması

Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi

"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba