Dev yatırımlar hayata geçiyor - Son Dakika

Osmaniye Belediyesi, yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları hızla devam ederken şehrin en büyük problemlerinden olan kanalizasyon ve içme suyu projeleri ile alt yapı hamlesini sürdürecek.

Şehrimiz merkezinin tamamını kapsayan yağmur suyu drenaj hattı, kanalizasyon ve içme suyu projelerinin yapım çalışmalarının bitmesiyle birlikte Osmaniye'nin alt yapı sorunlarının büyük kısmı çözülmüş olacak.

Türkiye'deki mültecilerden etkilenen bölgeleri kapsayan, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve AB FRİT II fonu tarafından finanse edilen projenin 'Halkın Katılımı' toplantısında ana yürütücü kuruluş olan İller Bankası uzmanları tarafından sunum düzenlendi.

Programda bir konuşma yapan, Osmaniye'nin alt yapısının yaklaşık 50 yıllık geleceğini garanti altına alan projelerimizin hayırlı olmasını diliyorum diyen Belediye Başkanı Kadir Kara; " Projelerimizi ihale aşaması tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın mağduriyetlerini asgari seviyeye indirmeye gayret gösterecek ve hızlı ve etkili çalışma ile planlanandan daha kısa sürede tamamlayacağız. Allah'ın izniyle Osmaniyemizin içme suyu ve kanalizasyondan kaynaklanan temel alt yapı sorunlarını böylelikle ortadan kaldırmış olacağız. Şehrimize kazandırdığımız bu dev yatırımlar halkımız, çocuklarımız ve gençlerimizin çok daha sağlıklı, gelişmiş ve huzur içinde yaşayabileceği bir Osmaniye için yapılıyor.

Projenin en başından bu yana şehrimizin geleceği için bu yatırımları destekleyen cumhur ittifakının kıymetli liderlerine, kentimizde cumhur ittifakını temsil eden siyasi parti milletvekillerine, MHP İl Başkanına, Ak Parti İl Başkanına ve Belediye Meclisinde temsil edilen her siyasi partiden meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Nüfusuyla ve fiziki yapısıyla hızla büyüyen şehrimizi daha ileriye taşımak için projeler üretmeye ve projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Halkın katılımı toplantısına Başkan Kadir Kara ile birlikte MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu, MHP Merkez İlçe Başkanı Fatih Özdokur, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, belediye meclis üyeleri, İl genel meclis üyeleri,siyasi parti temsilcileri, İller Bankası temsilcileri,mahalle muhtarları, OGC Başkanı İsrafil Avcı ve basın mensupları ile vatandaşlar katıldı.