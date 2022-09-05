Sivas'ta çalılıkların arasında beliren dev yılan, ağına düşürdüğü kuşu yuttu! O anlar kameralarda... - Son Dakika
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Sivas'ta çalılıkların arasında beliren dev yılan, ağına düşürdüğü kuşu yuttu! O anlar kameralarda...

05.09.2022 10:50

Sivas'ın Gemerek ilçesinde pikniğe giden vatandaşlar ilginç bir doğa olayına rastladı. Çalılıkların arasında kamufle olan bir yılanın ağına düşürdüğü kuşu ustalıkla yuttu. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Gemerek ilçesinde yaşayan Cihan Göksu isimli vatandaş, Sızır kasabası Çatal say mevkiine piknik yapmaya gittiğinde bir kuşun çırpınış seslerini duydu. Sese doğru giden Göksu, şaşkınlığını gizleyemedi.

ÇALILIKLARIN ARASINDA KAMUFLE OLDU

Dev bir yılanın kuşu yuttuğu anlara şahit olan Göksu, hemen cep telefonuna sarıldı. Cep telefonunun kamerasını açan Göksu, adeta ağaçların arasında kamufle olmuş yılanın kuşu yuttuğu anları kayda aldı.

"YERKEN ÇEKTİM"

O anları kaydeden Cihan Göksu, "Pikniğe gitmiştim, o esnada kuşun feryatlarını duydum. Bir anormallik var dedim. Kontrol etmek için gittim, yılan kuş yavrusunu yuvadan alıyordu. Yerken de çektim" dedi.

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Kaynak: İHA

Gemerek, Göksu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta çalılıkların arasında beliren dev yılan, ağına düşürdüğü kuşu yuttu! O anlar kameralarda... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta çalılıkların arasında beliren dev yılan, ağına düşürdüğü kuşu yuttu! O anlar kameralarda... - Son Dakika
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