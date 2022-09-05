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O anları kaydeden Cihan Göksu, "Pikniğe gitmiştim, o esnada kuşun feryatlarını duydum. Bir anormallik var dedim. Kontrol etmek için gittim, yılan kuş yavrusunu yuvadan alıyordu. Yerken de çektim" dedi.

Kaynak: İHA

Gemerek, Göksu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta çalılıkların arasında beliren dev yılan, ağına düşürdüğü kuşu yuttu! O anlar kameralarda... - Son Dakika

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