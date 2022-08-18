Mustafa Yeneroğlu'ndan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na: "Rusya ile 2. Parti S-400 Alımı Konusunda Yeni Bir Sözleşme Yapılmış Mıdır?"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Rus basınında yer alan ikinci parti S-400 alımıyla ilgili iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Rusya ile 2. parti S-400 alımı konusunda yeni bir sözleşme yapılmış mıdır? NATO füze ve hava araçlarını etkisiz hale getirme özelliğine sahip Rus hava savunma sistemlerinin Türkiye'de konuşlanmasının üyesi olduğumuz NATO ve dost ülkeler tarafından nasıl algılanacağı düşünülmüş müdür" diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Rus basınında çıkan ikinci parti S-400 alım iddialarıyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yeneroğlu, şu soruları yöneltti:

"S-400'LERİN YENİ TEPKİLERE VE YAPTIRIMLARA YOL AÇABİLECEĞİ HESAPLANMIŞ MIDIR?"

Rusya ile 2. parti S-400 alımı konusunda yeni bir sözleşme yapılmış mıdır?

S-400 alımına dair yeni bir sözleşme imzalanmamış olsa bile sözleşme kapsamında S-400'lerin teknik sistemlerinin kurulumuna dair tedarik sürecinin ilerletilmesinin yeni tepkilere ve yaptırımlara yol açabileceği hesaplanmış mıdır?

Rusya ile S-400 sistemlerinin kullanıma hazır hale getirilmesi sürecinin işletilmesi durumu F-16 ve diğer Amerikan modernizasyon kitleri alımımızı etkiler mi?

Geçtiğimiz birkaç yılda Rusya'nın askeri konvoyumuzu vurduğu ve onlarca askerimizi şehit ettiği, Kırım'ı ilhak ettiği, halihazırda Ukrayna'yı işgal ettiği ve bu ülkeyle savaş halinde olduğu göz önüne alındığında; NATO füze ve hava araçlarını etkisiz hale getirme özelliğine sahip Rus hava savunma sistemlerinin Türkiye'de konuşlanmasının üyesi olduğumuz NATO ve dost ülkeler tarafından nasıl algılanacağı düşünülmüş müdür?