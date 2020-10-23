DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de konuştu Açıklaması

23.10.2020 17:55
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de konuştu Açıklaması, System.String[]

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Söz veriyoruz, biz şeffaf olacağız, israfa asla göz yummayacağız. Bu milletin alın teriyle kazandığı ve vergi olarak ödediği her kuruşun hesabını harcarken vatandaşımıza vereceğiz.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Söz veriyoruz, biz şeffaf olacağız, israfa asla göz yummayacağız. Bu milletin alın teriyle kazandığı ve vergi olarak ödediği her kuruşun hesabını harcarken vatandaşımıza vereceğiz." dedi.

DEVA Partisi Kırşehir İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresine katılmak için kente gelen Babacan, Ahi Evan Veli'nin türbesini ziyaret ettikten sonra esnafla buluştu.

Daha sonra kongrenin yapılacağı Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ne geçen Babacan, burada yaptığı konuşmada, Ahilerin memleketinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kırşehir'in sorunlarını ve çözümlerini bildiklerini ifade eden Babacan, DEVA Partisi'nin iktidarıyla kenti daha iyi yerlere getireceklerini savundu.

Her alanda güçlü bir kadroya sahip olduklarını belirten Babacan, "En az 10 Bakanlar Kurulu çıkaracak, ülkeyi çok iyi idare edecek güçlü bir kadromuz var. Bu bizim için çok iyi bir mutluluk. Kurucularımız ve teşkilatlarımızla binlerce kişilik büyük bir aile olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin demokrasi ve atılıma şiddetle ihtiyaç duyduğu bir dönemde partilerini kurduklarını aktaran Babacan, şöyle devam etti:

"Kırşehir'den Van'a, Ardahan'dan Muğla'ya kadar geniş kesimlerin bize çağrısıyla partimizi kurduk. Temeline demokrasi, eşitlik özgürlük gibi değerleri koyduk. Devlet yönetiminde hangi ilkeleri benimsiyorsak partimizde de bu ilkelere uymak zorundayız. Biz ilkelerimizden asla taviz vermeyeceğiz. İşine gelmediğinde ilkelerini çöpe atanlardan olmayacağız. Önce kendi kapımızın önünü temiz tutacağız. Adaletten, eşitlikten, şeffaflıktan şaşmayacağız. Her an hesap vermeye hazır olacağız. Bu nedenle partimizin tüzüğünün yanında bir de Etik İlkeler ve Değerler Yönetmeliği yayınladık. Türkiye'de çok az partinin yayınlanmış yazılı etik ve ilkeler belgesi vardır."

Gazi Meclisi yeniden ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Babacan, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutlaka tesis edeceğiz. Söz veriyoruz, biz şeffaf olacağız, israfa asla göz yummayacağız. Bu milletin alın teriyle kazandığı ve vergi olarak ödediği her kuruşun hesabını harcarken vatandaşımıza vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, Kırşehir, Vergi, söz, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Üst mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: 'Yeniden yargılamaya yer yok' kararına itiraz reddedildi Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak         
17:33
Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu         
17:11
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır         
16:29
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı         
16:14
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti         
16:06
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak         
14:35
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 18:10:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei