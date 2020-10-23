DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Söz veriyoruz, biz şeffaf olacağız, israfa asla göz yummayacağız. Bu milletin alın teriyle kazandığı ve vergi olarak ödediği her kuruşun hesabını harcarken vatandaşımıza vereceğiz." dedi.

DEVA Partisi Kırşehir İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresine katılmak için kente gelen Babacan, Ahi Evan Veli'nin türbesini ziyaret ettikten sonra esnafla buluştu.

Daha sonra kongrenin yapılacağı Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ne geçen Babacan, burada yaptığı konuşmada, Ahilerin memleketinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kırşehir'in sorunlarını ve çözümlerini bildiklerini ifade eden Babacan, DEVA Partisi'nin iktidarıyla kenti daha iyi yerlere getireceklerini savundu.

Her alanda güçlü bir kadroya sahip olduklarını belirten Babacan, "En az 10 Bakanlar Kurulu çıkaracak, ülkeyi çok iyi idare edecek güçlü bir kadromuz var. Bu bizim için çok iyi bir mutluluk. Kurucularımız ve teşkilatlarımızla binlerce kişilik büyük bir aile olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin demokrasi ve atılıma şiddetle ihtiyaç duyduğu bir dönemde partilerini kurduklarını aktaran Babacan, şöyle devam etti:

"Kırşehir'den Van'a, Ardahan'dan Muğla'ya kadar geniş kesimlerin bize çağrısıyla partimizi kurduk. Temeline demokrasi, eşitlik özgürlük gibi değerleri koyduk. Devlet yönetiminde hangi ilkeleri benimsiyorsak partimizde de bu ilkelere uymak zorundayız. Biz ilkelerimizden asla taviz vermeyeceğiz. İşine gelmediğinde ilkelerini çöpe atanlardan olmayacağız. Önce kendi kapımızın önünü temiz tutacağız. Adaletten, eşitlikten, şeffaflıktan şaşmayacağız. Her an hesap vermeye hazır olacağız. Bu nedenle partimizin tüzüğünün yanında bir de Etik İlkeler ve Değerler Yönetmeliği yayınladık. Türkiye'de çok az partinin yayınlanmış yazılı etik ve ilkeler belgesi vardır."

Gazi Meclisi yeniden ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Babacan, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutlaka tesis edeceğiz. Söz veriyoruz, biz şeffaf olacağız, israfa asla göz yummayacağız. Bu milletin alın teriyle kazandığı ve vergi olarak ödediği her kuruşun hesabını harcarken vatandaşımıza vereceğiz." ifadelerini kullandı.