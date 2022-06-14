DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Adil Yargı Eylem Planı'nı açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Adil Yargı Eylem Planı'nı açıkladı Açıklaması

14.06.2022 14:14
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Adil Yargı Eylem Planı'nı açıkladı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Çoklu baro sistemine son vereceğiz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Çoklu baro sistemine son vereceğiz. Hakimler ve Savcılar Kurulunu (HSK) kapatacağız. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak iki yeni yapı kuracağız." dedi.

Babacan, DEVA Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin Adil Yargı Eylem Planı'nı açıkladı.

Siyasi istikrarın ve ekonomik refahın olmazsa olmaz koşulunun, hukukun üstünlüğü olduğunu vurgulayan Babacan, Türkiye'nin şu anda yargıda bağımsızlığın ve tarafsızlığın esamesinin okunmadığı bir dönemden geçtiğini savundu.

Adil bir yargı için en büyük adımın, iktidar değişikliği olduğunu iddia eden Babacan, "Yargı üzerindeki baskı, bir anda sona erecek. Bağımsızlık yolunda en büyük adım bu olacak." ifadesini kullandı.

Babacan, eylem planının, ülkedeki yargı krizine karşı hukuk namına verilen bir yanıt olduğunu belirterek, hukuk eğitiminden başlayarak, avukatlık, hakimlik ve savcılık mesleklerini kapsayan ve yargı organlarına dek uzanan geniş bir alanı kapsadığını kaydetti.

Plan kapsamında ilkokuldan itibaren özgürlükçü demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve kadın erkek eşitliği derslerini eğitim müfredatına ekleyeceklerini aktaran Babacan, şöyle devam etti:

"Hukuk eğitiminin niteliğini artıracağız. Hukuk eğitimi için gereken kriterlere uymayan hukuk fakültelerini kapatacağız. İktidarımızda avukatlık mesleğini güçlendirecek adımlar atacağız. Çoklu baro sistemine son vereceğiz. Ceza yargılamalarında, savunma makamı ile iddia makamını eşitleyeceğiz. Öncelikle duruşma düzeninde savcı ile avukatın eşit konumda oturmasını sağlayacağız. Ayrıca avukatların gelirini iyileştireceğiz. Bu doğrultuda, Adalet Bakanlığı bütçesinden stajyer avukatlara ödenek ayıracağız. Adli yardım ve CMK hizmeti veren avukatlara ödenen ücretleri artıracağız. Bağlı çalışan avukatlara, baroların belirlediği tavsiye niteliğindeki ücretlerden düşük maaş verilmesini engelleyeceğiz."

Hakimlik ve savcılığa girişte mülakatı kaldıracaklarının altını çizen Babacan, hakim ve savcılara coğrafi teminat getireceklerini dile getirdi. Disiplin suçu olmadığı sürece, iktidarın hiçbir şekilde hakim ve savcıları görevden alamayacağını vurgulayan Babacan, "Hakimler ve Savcılar Kurulunu kapatacağız. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak iki yeni yapı kuracağız. Hakimler Kurulunda bakan da dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığından hiçbir temsilciye yer vermeyeceğiz." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'ni güçlendireceklerini kaydeden Babacan, "Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının kapsamını genişleteceğiz. Mahkemenin üye sayısını 15'ten 21'e yükselteceğiz. Bu 21 üyenin 18'ini, TBMM nitelikli çoğunlukla seçecek. Mahkemeye Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından belirlenecek adaylarda en az 5 yıl Yüksek Mahkeme üyesi olarak görev yapmış olma şartını getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Toplantıda, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu da eylem planına ilişkin sunum yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Adil Yargı Eylem Planı'nı açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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