Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan gözaltı kararı verildi. Gürcan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alındı. Evde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Metin Gürcan, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan , 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan İstanbul 'daki evinde gözaltına alındı.

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