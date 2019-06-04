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Devlet Bahçeli'den YSK, af tasarısı ve Davutoğlu açıklamaları

46 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinin ardından YSK'nın 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin kararını, Meclis'te görüşülmesi beklenen af tasarısı, Pençe Harekatı ve Ahmet Davutoğlu'nun parti çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu

Devlet Bahçeli'den YSK, af tasarısı ve Davutoğlu açıklamaları, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinin ardından YSK'nın 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin kararını, Meclis'te görüşülmesi beklenen af tasarısı, Pençe Harekatı ve Ahmet Davutoğlu'nun parti çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul'da soruşturma geçiren sandı kurulu üyelerinin yenilecek seçimlerde tekrar görev alabilecekleri yönündeki kararanın 'anlaşılmaz' olduğunu belirten Bahçeli, "Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar. Soruşturmaya muhatap olmuş insanların, haklı veya haksız oldukları belli olmadan bunlara gelin sizlerle birlikte bu seçimi yapıyoruz demek siyaseten tartışmayı tüketmez. Şimdi yeni gündem bu. Tadı tuzu kalmıyor. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler asıl görevli millettir. Millette de görevinin başında."dedi.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:08 
Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Dünya
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