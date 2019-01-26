Devlet Çoksesli Korosu Avrupa'nın En Seçkinleri Arasında

Avrupa'nın en seçkin korolarını bir araya getiren Avrupa Profesyonel Korolar Birliği'nin (TENSO) üyeleri arasında artık Türkiye'de var.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Avrupa Profesyonel Korolar Birliği'nin (TENSO) 19'uncu üyesi oldu.

Başarılı performanslarıyla dünyada büyük beğeni toplayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu bundan sonra RIAS Kammerchor (Berlin), Estonya Filarmonik Oda Korosu (Tallinn), Nederlands Kamerkoor (Amsterdam) ve Letonya Radyo Korosu (Riga) gibi seçkin korolar arasında anılacak.

Avrupa'nın tanınmış birçok şef ve bestecisiyle de projeler üreten ve uluslararası faaliyetleriyle de Türkiye'yi en üst düzeyde temsil eden koronun dünyaca takdir gören başarıları kendisine TENSO üyeliğini getirdi.

Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, ayrıca 2015 yılında Avrupa Korolar Federasyonu yönetim kuruluna seçilen ilk Türk olmuş ve geçen yıl da Avrupa kıtasını temsilen Dünya Korolar Federasyonu'nun yönetim kuruluna atanmıştı.

Devlet Çoksesli Korosu Yeni Nesile Ufuk Açıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 1988 yılından bu yana faaliyet gösteren Devlet Çoksesli Korosu Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, Rusya, İsrail ve Güney Kore gibi çok sayıda ülkede performans sergiledi.

Türkiye'nin tüm devlet senfoni orkestralarıyla her sezon konserler veren Devlet Çoksesli Korosu aynı zamanda a capella projeleri ile de dikkat çekiyor.

Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı ve Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması ise koronun her yıl öncülüğünü yaptığı projeleri arasında.

Koro, eğitim konserleri başta olmak üzere farklı eğitim projeleriyle çocuklara ve gençlere de yeni ufuklar açıyor.

Avrupa'dan Koroya 'Cennetten Gelen Sesler' Nitelendirmesi

Hikmet Şimşek tarafından kurulan Devlet Çoksesli Korosu, Walter Strauss, Ahter Destan, İbrahim Yazıcı ve Cemi'i Can Deliorman'la çalışmış, birçok değerli orkestra şefiyle konserler verdi. 2017 yılından itibaren Burak Onur Erdem ile çalışmalarını sürdüren koro, Türkiye'nin birçok şehrinde binden fazla konser verdi.

İlk konserini 1989 yılında Ahmed Adnan Saygun yönetiminde gerçekleştiren koro 2010 yılında Donizetti Ödülleri kapsamında 'Yılın Korosu' ödülüne layık görüldü. Devlet Çoksesli Korosu Avrupalı müzik eleştirmenlerince 'Cennetten Gelen Sesler' olarak nitelendiriliyor.

Koronun çekirdek repertuvarı senfonik eserlerden ve a capella koro edebiyatından oluşuyor. Bugüne kadar Orff - Carmina Burana, Mozart - Requiem, Saygun - Yunus Emre Oratoryosu, Say - Nazım Oratoryosu, Sun - Kurtuluş Film Müzikleri gibi birçok albüm kaydına imza atan koro; Eurico Carrapatoso, Giovanni Bonato ve Henning Sommerro gibi Avrupa'nın ünlü bestecilerine de Türk şairlerinin eserlerini besteledi.