Devrek Kızılay Şubesinden ödül töreni - Son Dakika

Devrek Kızılay Şubesinden ödül töreni

27.03.2021 09:45
Devrek Kızılay Şubesinden ödül töreni, System.String[]

Devrek Kızılay Temsilciliği tarafından Hakk'ın Sesi Mehmet Akif adlı ödül töreni düzenlendi.

Devrek Kızılay Temsilciliği tarafından Hakk'ın Sesi Mehmet Akif adlı ödül töreni düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kızılay Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" adlı ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödül yağdı.

Atatürk Kültür Merkezinde Ortaokullar ve Liseler arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrenciler çeşitli ödüllere layık görüldüler. Düzenlenen ödül töreninde konuşan Devrek Kızılay Temsilcisi Aydın Çolpa," Kızılay şenlendirme projeleri kapsamında, İlk andan beri insanımıza yönelik kültürel faaliyetler yapmayı düşündük. Ancak Planladığımız birçok projeyi, Covid-19 salgın hastalığının bitiğini görmeyi hayal ettiğimiz ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık.

TBMM İstiklal Marşımızın milli marş olarak kabul edilmesinin 100. Yılı olması münasebetiyle 2021 yılını İstiklal Marşı olarak ilan etti. Bizde yılın ruhunu uygun olarak geleceğimizin teminatı gençlerimizi de kapsayan bir program için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile istişare yaptık. Devrek Kızılay olarak hazırlamış olduğumuz 'İstiklal Marşının kabulü konulu' şenlendirme projemiz Tük Kızılay tarafından, uygun görülerek onaylandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile hazırladığımız protokol çerçevesinde ilçemizde bulunan ilkokul, ortaokul ve liseler arasında "Hakkın Sesi Mehmet Akif" temalı şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenledik. Kaybedeni olmayan bir yarışma bu, katılan her öğrencimiz kazandı. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün oluşturduğu jüri üyeleri büyük bir titizlikle seçtiği üç dalda, ilk üçe giren toplam dokuz esere birincilere 750, ikincilere 500 üçüncülere 400 TL ödüllerini huzurlarınızda takdim edeceğiz. Aslında dereceye giren öğrencilerimizi, yarışmanın ödülü olarak 18 Mart Çanakkale savaşlarının yıldönümünde Çanakkale'ye götürmeyi planlamıştık. Ancak pandemi vesilesi ile bunu yapamadık ve ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık maalesef. Devrek Türk Kızılay ailesi adına bu yarışmaya eserleri ile katılan gençlerimizi, dereceye girenleri, ailelerini, emek verip gençlerimizi yetiştiren eli öpülesi öğretmenlerimizi ve okul idarecilerini tebrik ediyorum. Büyük bir titizlikle yarışmaya katılan eserlerden dereceye girmeye hak kazanan eserleri seçen jüri üyelerine ve teklifi götürdüğümüz ilk anda duyduğumuz heyecanı duyan, bizleri motive eden ve her aşamada bizlere destek olan Mili Eğitim Müdürümüz Ercan Kahya hocamıza teşekkür ediyorum. Program koordinatörümüz Devrek Kızılay Yönetim kurulu üyemiz Siyami Akpınar'a, ve en özel teşekkürü ise, işlerinden, online katılmak zorunda oldukları eğitimlerinden, dinlenme saatlerinden, hatta çocuklarından, ailelerinden fedakarlık ederek hiçbir ücret almadan gece gündüz demeden iyilik yolunda mütemadiyen koşan/çalışan tek amaçları muhtacın duası ve "Allah'ın rızası " olan Devrek Kızılay Gönüllülerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Al kanlarıyla şu toprakları bize vatan kılan Gazi Mustafa Kemal ve aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Makamları cennet olsun, Ruhları Şad olsun. Vatan Sağ olsun. Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın" diye konuştu.

Düzenlenen ödül törenine; Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya'nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı - ZONGULDAK

Devrek Kızılay Şubesinden ödül töreni
Devrek Kızılay Şubesinden ödül töreni

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Kızılay, Devrek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devrek Kızılay Şubesinden ödül töreni - Son Dakika


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