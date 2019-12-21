Devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli Köklemez'in, memleketi Kahramanmaraş 'ın Andırın ilçesine gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.

Polis memurunun cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaralanan Köklemez, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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