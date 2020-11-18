Dezavantajlı gençler, iş gücü piyasasına ilk adımı daha kolay atabilecek - Son Dakika

Yaşar Üniversitesi, 4 Avrupa ülkesi kuruluşuyla birlikte yürüttüğü, iş gücü piyasasına girmekte zorlanan dezavantajlı gençlerin istihdamını kolaylaştıracak 'EMPLOY' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında geliştirilen çevrim içi mentorluk platformu 'EMPLOY e-Hub' ile gençler, kariyer danışmanlığı alabileceği uzmanlar, gençlik çalışanları ve akranları ile doğrudan ve ücretsiz iletişime geçebilecek.

"Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İş Birliği Programı" kapsamında 134 bin Avro hibe desteği alan EMPLOY Projesi, 5 ülkeden 6 kuruluşun stratejik ortaklığında yürütülüyor. Türkiye'den Yaşar Üniversitesinin yer aldığı projenin diğer ortakları Bulgaristan'dan Finans, İşletme ve Girişimcilik Üniversitesi (VUZF) ve Hukuk ve İnternet Vakfı (LIF), Slovenya'dan CELJE Gençlik Merkezi (MCC), İtalya'dan TDM 2000 ve Macaristan'dan EMINA Kariyer Rehberlik Vakfı oldu. Proje kapsamında geliştirilen çevrim içi mentorluk platformu EMPLOY e-Hub ise Türkçe, İngilizce, Bulgarca, Slovence, Macarca ve İtalyanca olarak kullanıma açıldı ve platforma erişim ücretsiz olarak sağlandı. Projede, özellikle sosyoekonomik anlamda dezavantajlı, ne eğitimde ne istihdamda olan, herkesle eşit fırsata sahip olmayan gençler ile genç göçmen, mülteci ve sığınmacılara destek olunması hedeflendi.

Öncelikli hedef genç göçmen, mülteci ve sığınmacılar

Platform ile gençlerin kendi ihtiyaçlarına yönelik rehberliğe, coğrafi veya diğer fiziksel engellere takılmadan, çevrim içi olarak ulaşabileceklerinin altını çizen Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, "Özellikle dezavantajlı gençler yani sosyoekonomik anlamda dezavantajlı, ne eğitimde ne istihdamda olan, herkesle eşit fırsata sahip olmayan gençler ile genç göçmen, mülteci ve sığınmacılar, iş piyasasına girmekte zorlanıyorlar. Toplumsal veya ekonomik temelli birçok engelle karşılaşıyorlar. İstihdam edildiklerinde ise yeterli sosyal koruma veya ücret sağlamayan geçici işlerde çalışmak durumda kalabiliyorlar. http://employprogramme.eu/ adresinden erişime açılan EMPLOY e-Hub ile özellikle dezavantajlı gençlerin iş gücü piyasasına ilk adımlarında ihtiyaç duydukları rehberliği sağlayabilmeyi hedefledik. Örneğin; çalışmak istediği alanda işe girebilmek için gerekli becerileri nasıl edineceğini bilmeyen bir yeni mezun veya hukuki konularla ilgili rehberliğe ihtiyaç duyan genç bir mülteci, Türkiye'nin herhangi bir şehrinden bu alanda tecrübesi olan mentorlara ulaşıp tavsiye alabilecek" dedi.

İş hayatında profesyonel ağ oluşturmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kandiller, gençlerin e-Hub üzerinden uzmanlar ve gençlik çalışanlarının yanında kendi akranları ile de iletişime geçerek kendi profesyonel ağlarını geliştirebileceklerini söyledi.

İki el kitabı hazırlanıyor

EMPLOY e-Hub'da ayrıca gençlerin iş gücü piyasasına güçlü ve kararlı bir şekilde adım atmalarını kolaylaştıracak iyi uygulamaların ve yöntemlerin bulunduğu EMPLOY Beceriler ve Yetkinlikler El Kitabı ile gençlik ve istihdam alanındaki karar alıcılara rehberlik edecek bir EMPLOY Politika El Kitabı da yakın zamanda yer alacak. Her iki el kitabı da Türkçe, İngilizce, Bulgarca, Slovence, Macarca ve İtalyanca dillerinde hazırlanacak ve ücretsiz olarak erişime açık olacak. - İZMİR