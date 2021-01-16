DFB, Union Berlin-Bayer Leverkusen maçında Amiri'nin ırkçı hakarete uğradığı iddiasını inceleyecek - Son Dakika

DFB, Union Berlin-Bayer Leverkusen maçında Amiri'nin ırkçı hakarete uğradığı iddiasını inceleyecek

16.01.2021 20:37
DFB, Union Berlin-Bayer Leverkusen maçında Amiri'nin ırkçı hakarete uğradığı iddiasını inceleyecek, System.String[]

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında oynanan Union Berlin-Bayer Leverkusen karşılaşmasında, konuk ekibin Afganistan kökenli oyuncusu Nadiem Amiri'ye yönelik ırkçı hakaret edildiği iddiasının ardından olaya ilişkin inceleme başlattı.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında oynanan Union Berlin- Bayer Leverkusen karşılaşmasında, konuk ekibin Afganistan kökenli oyuncusu Nadiem Amiri'ye yönelik ırkçı hakaret edildiği iddiasının ardından olaya ilişkin inceleme başlattı.

DFB tarafından yapılan açıklamada, söz konusu karşılaşmanın son bölümünde meydana geldiği söylenen olayın DFB'nin kontrol komitesi tarafından inceleneceği ifade edilerek, Berlinli futbolcu Florian Hübner'in rakibi Amiri'ye ırkçı içerikli hakaret ettiğine ilişkin şüphelerin bulunduğu belirtildi.

DFB Kontrol Komitesi Başkanı Anton Nachreiner, ilk adım olarak tüm tarafların görüşlerinin alınacağını, buna paralel olarak da ellerinde bulunan malzemenin değerlendirileceğini ifade etti.

Nachreiner, bu olayın nasıl sonuçlanacağından bağımsız olarak DFB'nin sahalarda herhangi bir şekilde ırkçılığa ve ayrımcılığa müsamaha göstermeyeceğini kaydetti.

Öte yandan Bayer Leverkusen Kulübünden yapılan açıklamada, Amiri'nin Union Berlinli futbolcunun özrünü kabul ettiği belirtildi.

Amiri'nin sözlerine yer verilen açıklamada, söz konusu futbolcunun soyunma odasına gelerek özür dilediğini ifade etti.

Bayer Leverkusenli futbolcu Jonathan Tah, özel televizyon kanalı DAZN'e yaptığı açıklamada, sahada tartışmalar yaşandığını belirterek, "Amiri, ebeveynlerinin kökeninden dolayı hakarete uğraması çok acı. Bu böyle olmaz, bunun sonuçları olacağını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Bundesliga'nın 16. haftasında 15 Ocak'ta oynanan karşılaşmada, Union Berlin sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor DFB, Union Berlin-Bayer Leverkusen maçında Amiri'nin ırkçı hakarete uğradığı iddiasını inceleyecek - Son Dakika Spor


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