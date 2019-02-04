Dha Dış - Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
14 dakika önce
Dha DIŞ - Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlandıSefa KARAHASAN, KKTC (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna uğurlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:37 Kaynak: DHA
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