Dha Dış - Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti
58 dakika önce
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı ziyaret ettiUkrayna (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:36 Kaynak: DHA
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