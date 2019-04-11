Dha İstanbul- Bakan Selçuk Eğitimin Temel Kavramlarını Yeniden Gözden Geçirmek Zorundayız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı konferansta, Eğitimin temel kavramlarını yeniden gözden geçirmek zorundayız dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı konferansta, Eğitimin temel kavramlarını yeniden gözden geçirmek zorundayız dedi.



Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Avrupa'da Özel Okulların Geleceği ve Öğrenci Katılımı başlıklı konferansa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasına 13 ülkeden özel eğitim kurumlarının temsilcileri ve öğrencilerini İstanbul'da buluşturan Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal ve katılımcılara teşekkür ederek başladı. Selçuk, Şimdiye kadar, dünyadaki eğitim sisteminin nereye gittiği, nasıl bir yolculuk içinde olduğu çok tartışıldı. Bugün dünyadaki eğitim sisteminin nereye gittiği eskiye göre önem arz ediyor. Çünkü eğitim, artık kendi kavramsal çerçevesinde kalmayıp, bilim, endüstri ve kişisel hayatın belirgin bir parçası haline geldi. Eğitim seviyesi dünyada artıkça, dünyadaki obezite ve açlık aynı anda artıyor. Çok ilginç, eğitim seviyesi yükseldikçe çevre kirliliği daha da artıyor. İlimin gücü arttıkça ölümün gücü artıyor. Bu temel soruları kendimize sormamız gerektiğini gösteriyor. Eğitim eğer etik temele sahip olmazsa, insanlara ve insanlığa zarar veren bir kurum haline de dönüşebilir. Eğer etik bir hizadan yoksunsa verilen eğitim, bunun insanlığın yararına olduğunu söylemek zordur dedi.



EĞİTİMİN, ENDÜSTRİYE HİZMET ETMENİN YANI SIRA İNSANIN KENDİ VAROLUŞUNA DA HİZMET ETMESİ SAĞLANMALI



Selçuk, 'Dünyada yapılagelen eğitim, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamaya dönükse bu eğitimi yeniden yorumlamaya ihtiyacımız var. Eğitim endüstriye belirli beceri sevklerine sahip olan bir birey yetiştirmeyi amaçlayan bir kurum değil. Eğitim, endüstriye hizmet etmenin yanı sıra insanın kendi varoluşuna da hizmet etmesini de sağlamalı. İnsanın maddi ve manevi alanın birlikte kuşatması gereken bir kurum haline gelmelidir. Şayet bu olmazsa, o zaman eğitim sadece tek kanatlı olarak küresel sermayenin emrine girmiş olan bir bilimin aracı haline dönüştürülür. ifadelerini kullandı.



EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARINI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ



Bakan Selçuk, Bir arz politikası var. Yani, çocukların ne istediğine, toplumun ne istediğini bazı kurumlar, kuruluşlar ve yetişkinler karar veriyor. Bir talep politikası göremiyoruz. Arz talep arasındaki dengenin yeniden sağlanması lazım. Eğer biz çocukların ne istediğini sormazsak, sadece müfredat adı altında özel okullarda çocukların zihninden aşağı bir kova su boşaltıyoruz gibi, çocuklara müfredat boşaltırız. Aslında eğitim insana dışarıdan içeriye dönük verilen bir kurum değil. Eğitim içeriden dışarıya doğru yeşermesi gerek bir harekettir. Eğer bizim eğitim ile ilgili temel kavramları tekrar gözden geçirmemiz söz konusu olmaz ise, o zaman eğitimin aslında demokratikmiş gibi görünen ama aslında tamamen formatlama amaçlı ve belirli küresel politikaların yürütülmesi için amaçsal değil, araçsal bir pozisyona sürüklenmesi söz konusu olacaktır. Bu anlamda eğitimin temel kavramlarını yeniden gözden geçirmek zorundayız şeklinde konuştu.



BİLİMİN GÜCÜ ARTTIKÇA, SAVAŞLARIN VE AÇLIĞIN ARTIYOR OLMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR



Selçuk, 'Bilimin gücü arttıkça, savaşların ve açlığın artması beni rahatsız ediyor. Bilimin doğru kullanılıp kullanılmıyor olması konusunda bir sorgulamaya ihtiyacımız var. Bu anlamda yurttaş yetiştirmek, bu tür kavramların da yeniden ele alınması gerekiyor dedi.



Konuşmaların ardından, Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a plaket takdim etti. Daha sonra program, 13 ülkeden gelen eğitim kurumlarının sunumları ile devam etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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