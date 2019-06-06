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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bayramlaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selman bin Abdülaziz karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür etmiştir.
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2- (GENİŞ HABER) ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Nurcan KIRCALI-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)
Şile Saklıgöl'de bir çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Korku ve paniğin yaşandığı olayda göle düşenler çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay Şile Saklıgöl'de meydana ageldi. Vatandaşlar bilinmeyen bir nedenle çardağın çökmesiyle göle düşerek suda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar hemen suya atlayarak göle düşen vatandaşlara yardım etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olayda suya düşenler itfaiyenin ve vatandaşların çabası ile gölden çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Göle düşen hamile bir kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı,ö15-20 kişilik bir grup burada oturuyorlardı. Bir anda çardak çöktü ve göle düştüler. Aralarında hamile bir kadın ve çocuklarda vardı. Çevredekiler hemen yardıma koşarak gölden çıkarmaya çalıştılarö diye konuştu. Öte yandan Şile Saklıgöl'ün bayram tatilinde vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sebebiyle kalabalık olduğu da gözlendi.
DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:14 Kaynak: DHA
Sultan Abdülaziz, Suudi Arabistan, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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