DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

(ek bilgi ve görüntüyle) ATAŞEHİR'DE CAN PAZARI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA

Ataşehir'de geçen cumartesi günü sel baskınında yaşanan can pazarına ait görüntüler ortaya çıktı. Aynı sokağı bugün de su bastı

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü sel baskını yaşanmıştı. O gün Ataşehir'de can pazarı yaşandığı ortaya çıktı.

Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayan 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlara ilişkin görüntüler mahalle sakinleri tarafından paylaşıldı

Bu arada aynı sokak bugünde su altında kaldı. Esnaf ve vatandaşlar su tahliye işlemleri yaptı.



Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Bahçede mahsur kalanlar

-Bugün çekilen görüntüler

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2- AKOM'DA AÇIKLAMA YAPAN YAZICI: HERHANGİ BİR SORUN BEKLEMİYORUZ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, "Bugün sabah saatlerinden itibaren beklenmekte olan yağış nedeniyle ilgili birimlerimiz uyarılmış ve kendilerine olabilecek olumsuzluklara karşı ilgili noktalarda hazır bulunmaları talimatı verilmiştir. Bu hizmetler için 4 bin 500 personel, bin 700 civarında iş makinesi ve buna dair ekipman kullanılmaktadır" dedi.

"KADIKÖY VE ŞİLE'DE METREKAREDE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ İZLENMİŞTİR"

Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM)'da yapılan çalışmalar ile alınan önlemleri takip eden Murat Yazıcı, daha sonra basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu. AKOM'da İstanbul'un kameralarla 7/24 takip edildiğini vurgulayan Yazıcı, "Bugün sabah saatlerinden itibaren beklenmekte olan yağış nedeniyle ilgili birimlerimiz uyarılmış ve kendilerine olabilecek olumsuzluklara karşı ilgili noktalarda hazır bulunmaları talimatı verilmiştir. Bazı ilçelerde 'orta şiddetli yağış' olarak nitelendirdiğimiz 20-25 kilograma kadar yağış görüldü. Kadıköy ve Şile'de ise 'kuvvetli yağış' olarak nitelendirilen metrekarede 50 kilogram yağış izlenmiştir. Bu yağışlar sonrasında bazı alt geçitlerde ve Metrobüs istasyonlarında göllenmeler oluşmuş fakat birimlerimizin hazırlıkları sayesinde bu göllenmeler tamamen giderilmiştir. Herhangi bir hizmette veya ulaşımda aksamaya yer vermeyecek şekilde düzeltilmiştir. Şu an temizlik çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN KATKISINI BEKLİYORUZ"

Bugün akşam 19.00'a kadar yağışların İstanbul'da 'az kuvvetli yağış' şekilde devam etmesini beklediklerini kaydeden Yazıcı, "Herhangi bir sorun beklemiyoruz. Kameralarımız vasıtasıyla tüm süreç gözlenmekte. Bütün olumsuzluklara temsilcilerimiz vasıtasıyla müdahale edilmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ihbarları ile süreç daha da hızlandırılmaktadır. Göremediğimiz veya tespit edemediğimiz noktalarda vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Yazıcı ayrıca, sahada görev başında 4 bin 500 personel ve bin 700 civarında da iş makinesi ve ekipmanın kullanıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yazıcı'nın açıklaması

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3 - İSTANBUL'UN 2 YAKASI 2 FARKLI İKLİM YAŞADI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL İstanbul'un Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olurken Avrupa Yakası'nda vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı,

Boğaz'da denize girdi ve olta ile balık tuttu. Tuttuğu balıklarla martıları eliyle besleyen 56 yaşındaki Yaşar Çınar, "Anadolu Yakası'nda yağmur yağarken, biz burada yazın tadını çıkarıyoruz. Balığımızı tutuyoruz. Martıları ve kendi karnımızı doyuyoruz. ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü

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Anadolu Yakası'ndan genel görüntü

- Emirgan sahilinde yürüyüş yapanlar

-Sahilde olta ile balık tutanlar

-Martı besleyen vatandaşla röportaj

-Emirgan Sahilde denize girenler

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4- İBB'DEN EMİNÖNÜ'NE YENİ BORU HATTI

İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde Cumartesi günü etkili olan sel nedeniyle Eminönü sular altında kalmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 ayrı boru hattı kurulmasını kararlaştırdı. Bu hatlar ile meydan ve alt geçide biriken sular denize tahliye edilecek.

Cumartesi günü yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili çalışma başlatan İBB yeni bir planı devreye soktu.

ALT GEÇİDİN TAHLİYE KAPASİTESİ 5 KAT BÜYÜYECEK

Eminönü alt geçidinde yer alan terfi istasyonundaki tek pompa kısa zamanda 6 yeni ve daha büyük pompa ile değiştirilecek. Ardından yerin altından boru itme metoduyla 2 ayrı terfi hattı yapılacak. Böylece meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edilmesi hedefleniyor. Öte yandan Eminönü alt geçidindeki dükkanları zarar gören vatandaşlara İBB tarafından 3 ay boyunca karşılıksız maddi yardım sağlanacağı açıklandı. Zarar gören iş yerlerin bakım ve onarımının da İBB tarafından yapılacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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Eminönü sel felaketinden havadan görüntü

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5 - OTOMOBİLLE GİRDİĞİ PARKTA BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 28 YIL HAPİS İSTENDİ

Özden ATİK/ İSTANBUL,

Sarıyer'de 31 Temmuz'da kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek daldığı çocuk parkında 2 yaşındaki bir çocuğun ölümüne, 7 yaşındaki bir çocuğun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Edinç hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, 1,26 promil alkollü olduğu tespit edilen şüpheli Edinç hakkında 4 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki çocuk parkında 2 yaşındaki Nur Deniz Türk ile 7 yaşındaki Elif Erdoğan'ın parkta oyun oynadıkları belirtildi. Bu sırada şüpheli Hüseyin Edinç ise çok dik bir yokuşu olan Sezer Sokak'tan aşağıya inmekte olduğu sırada, aracın kontrolünü kaybettiği anlatılıyor. Parka dalan aracın Nur Deniz Türk'ün ölümüne, Elif Erdoğan'ın da yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şüpheli Edinç ifadesinde, "Olay öncesinde arkadaşımla 1,5 kutu bira içtim. Daha sonra kahvehaneye gittim. Buradan evime gitmek için arabaya bindim ve yoldayken aracın hızı bir anda 60-70 kilometreye çıktı. Frenler tutmadı. Ben de direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Duvara çarparak durdum. Kimseye çarptığımı fark etmedim" ifadelerini kullandı. Alkol ölçümünde 1,26 promil alkollü ve kaza tespit tutanağına göre kusurlu olduğu belirlenen şüpheli Edinç, 1 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede tanıklar da ifadelerinde, şüphelinin kullandığı aracın yokuş aşağı inerken öndeki aracı hızla solladığı, zikzaklar çizerek hız kesmeden parka daldığını söylediler. Savcılık, alkollü olmasına rağmen araç kullanan şüpheli Hüseyin Edinç'in "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" ve "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmak" suçlarından 4 yıldan 28 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame kabul edilirse, şüpheli Hüseyin Edinç ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler

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6- KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, ( DHA)

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi, Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki Nejat Dinçer 'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Suat Ü. 'nün kullandığı otomobil çarptı. Suat Ü. ise kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi. Dinçer, yere yığılırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaza noktasını güvenlik şeridiyle kapattı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Sürücü Suat Ü. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Yaşanan kazayı anlatan görgü tanığı Mehmet Dener, "70, 80 yaşlarındaki amcamız karşıdan karşıya geçmek isterken duramayan bir araç çarptı. Araçta ağaca çarptı. Kaza ölümle sonuçlandı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Kazadan cep telefonu görüntüleri

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanığı ile röportaj

-Otomobilin çarptığı nokta

-Diğer detaylar

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7- GÜNÜN EN İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜ... BOZUK SİLECEKLERE BÖYLE ÇÖZÜM BULDULAR

İstanbul DHA - İSTANBUL'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul Anadolu yakasında bugün çekildiği belirtilen görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde yağmur altında hızla ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin arka koltukta oturanlar tarafından iple çekilerek kontrol edildiği görülüyor. Sürücü bu sayede önünü görebiliyor. O anlar aynı yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medya görüntüsü

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8-GÖÇ EDEN LEYLEKLER BOĞAZ SEMALARINDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Göç yolunda olan bir leylek sürüsü İstanbul Boğazı üzerinden geçti. Sürünün geçişi eşsiz görüntüler oluştururken, vatandaşlar tarafından da ilgi ile izlendi.

Öğle saatlerinde Kuzeyden Güneye doğru göç eden leylekler, İstanbul Boğazı'na ulaştı. Bir süre boğaz üzerinde tur atan leylek sürüsü daha sonra Anadolu Yakası tarafında gözlerden kayboldu.Bu anları ölümsüzleştirmek isteyenler cep telefonu ile kayıt yaptı.

Görüntü Dökümü:

Boğaz üzerinde uçan leylek sürüsü

Leyleklerin boğaz üzerinde tur atması

Vatandaşların cep telefonları ile kayıt yapması

Leyleklerin gözden kaybolması

Genel ve detaylar