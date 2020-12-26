DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

KORONAVİRÜS mutasyonu riski nedeniyle İngiltere ile uçuşların durdurulması kararının ardından Türk Hava Yolları (THY) Londra 'dan İstanbul 'a ilk tahliye uçuşunu gerçekleştirdi. Saat 00.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inen uçakta bulunan 105 yolcu, terminalde PCR testi yaptırdıktan sonra yurda giriş yaptı. Koronavirüs mutasyonu ve hızla yayılması nedeniyle seferlerin durdurulduğu 3 ülkeden biri olan İngiltere'den Türkiye 'ye ilk tahliye uçuşu gerçekleşti. İki ülkenin yetkili makamlarından alınan izinle öğle saatlerinde İstanbul'dan Londra'ya giden tahliye uçağı, 105 yolcusunu alarak saat 00.15'te İstanbul'a döndü. Terminale alınan yolculara, test merkezinde PCR testi yapıldı. İkamet bilgileri de alınan yolcular, pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı.

THY'DEN YOLCULARA UYARI Tahliye seferleriyle ilgili olarak Türk Hava Yolları, daha önce resmi internet sitesinden açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Birleşik Krallık/ Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcularımızın dikkatine. Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı başka ülkelere uçuş yapacak yolcularımız, varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edilecektir. Aktarma yapacak yolcularımız, havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece PCR testi gerekliliği bulunmamaktadır. Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkelerarası farklılıklar yaşanabileceği için, önceden tedbir almanızı öneririz" ifadeleri kullanılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Tahliye uçuşunu yapan uçağın gelişi-Uçağın park pozisyonuna yanaşması-Personelden görüntüler-Uçaktan görüntüler-Genel ve detaylar

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4- KISITLAMANIN BAŞLAMASIYLA İSTİKLAL CADDESİ TURİSTLERE KALDI

Ertan KILIÇ-Serdar ALTINTEPE-Buğra AKAY/İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'un cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. Taksim İstiklal Caddesi'nde ise turistler nedeniyle hareketlilik sürdü.Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde 21.00'de başladı. Kısıtlama 28 Aralık Pazartesi 05.00'e kadar sürecek. Şehrin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, kısıtlama kurallarını ihlal eden ve dışarıda bulunmak için izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. İstiklal Caddesi kısıtlama saatinin başlamasının ardından turistlere kaldı. Polis, caddede dolaşan turistlerin pasaportlarını kontrol etti. Maske takmayan bir turist ile oğlu maske takmaları yönünde uyarıldı. İşten çıkıp kısıtlamaya yakalanan bazı vatandaşları polis uyararak evlerine gönderdi.

"5 DAKİKADA EVDEYİM" DEDİ AMA CEZADAN KURTULAMADIİstiklal Caddesi'nde polis durdurduğu bir vatandaşa izin belgesi sordu. İzin belgesinin olmadığını söyleyen vatandaş, "İşten çıktım direkt eve gidiyorum" dedi. Polisin belge sorması üzerine, "Yok, çalıştım. Rap yaptım sadece. Müzisyenim" dedi. Bunun üzerine polis memuru, "İşte olabilmeniz için, sokağa çıkma yasağında çalışma belgeniz olması lazım" dedi. Çalışma belgesinin olmadığını söyleyen vatan da, "Onu biliyorum da. Özür diliyorum sizden" dedi. İzin belgesi olamayan vatandaşın bilgileri alınarak sistem üzerinden cezai işlem uygulandı.

"KORONAYA İNANMIYORUM"

Polis ekiplerinin durdurduğu bir grup ise, iş yerlerini kapattıklarını ve evlerine gittiklerini söyledi. Grup içinden bir kişi "Koronaya inanmıyorum, sokağa çıkma yasağı var ama şimdi biz bu cezayı nasıl ödeyeyim. Kiramızı veremiyoruz. Bize ceza gelirse biz bu cezayı ödeyemeyiz zaten. Saat 21.00 dükkanını kapatan vatandaş evine gidiyor. Mesele bu arkadaşlar" dedi. Ekipler sokağa çıkma konusunda uyarıda bulunduklarını belirterek, cezai işlem uygulamadıklarını söyledi.

- Dedi