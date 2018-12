Dha İstanbul Bülteni - 3

31-ŞİLE'DE MÜRETTEBAT KURTARILIYOR - 2GERİLEN İPLE KIYIYA ÇEKİLEN BİR MÜRETTEBATIN ELİNDEKİ BAVUL DİKKAT ÇEKTİHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHAŞile'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3



1-ŞİLE'DE MÜRETTEBAT KURTARILIYOR - 2



GERİLEN İPLE KIYIYA ÇEKİLEN BİR MÜRETTEBATIN ELİNDEKİ BAVUL DİKKAT ÇEKTİ



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA



Şile'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.



Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya oturan Komor Adaları bandralı kargo gemisinde mahsur kalan 16 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler kıyıdan uzatılan iple mürettebatı tek tek kıyıya çıkarıyor. Gemideki gerilen iple kıyıya çekilen mürettebattan birinin elinde bavul olduğu görüldü



Görüntü Dökümü:



------------



-Güvertede bekleyen mürettebat



-Kıyıya iple çekilen mürettebat



-Bavulla kurtarılan mürettebat



-Kurtarılan mürettebatın ambulanslara konulması



-Detaylar



19.12.2018 -13.05 Haber Kodu : 181219133



19.12.2018 -13.44- Haber Kodu : 181219144



19.12.2018 -13.46- Haber Kodu : 181219147



19.12.2018 - 13.57-Haber Kodu : 181219154



19.12.2018 -14.17- Haber Kodu : 181219163



19.12.2018 - 14.25-Haber Kodu : 181219167



=======================



2-SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



Sarıyer'de yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.



Kocataş Mahallesi, Günaydın sokakta sabah saat 08.00 sıralarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin yaşandığı yol şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.



BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ



Çökmenin yaşandığı sokakta oturan Hüseyin Aydoğdu, "Duvar yapıldıktan sonra duvarın arkası boş olduğu için yukarıdan gelen yağmur duvarın içine girdi. Duvarın içi dolunca sabah biranda büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada iyi ki insan ya da araba yoktu. Bir facia olabilirdi" dedi.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



-Çöken yol ve istinat duvarından görüntü



-Kapanan yoldan görüntü



-Yola savrulan toprak



-Mahalle sakini ile röp.



-Genel ve detaylar



19.12.2018 -12.14- Haber Kodu : 181219116



=============================



-(Havadan görüntülerle)



3-AYAZAĞA'DA SU BASKINI NEDENİYLE YOL ULAŞIMA KAPANDI



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA-Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA



Sarıyer Ayazağa'da dere taşması nedeniyle Kemerburgaz Caddesi trafiğe kapandı. Bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı.



İstanbul'da gün boyu etkili olan yağmur su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'ni su bastı. Yol göle dönerken, cadde araç trafiğine kapandı. Kapanan yolda bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



---------------



-Havadan görüntüler



(geçilen görüntü)



-Bu altındaki yoldan görüntüler



-Araçların geri dönmesi



-Detaylar



DHA FEED



19.12.2018 -13.48- Haber Kodu : 181219148



===============================



4-İSTANBUL BOĞAZI'NIN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ



Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, ÇAMURLU sel sularının aktığı İstanbul Boğazı'nın rengi Sarıyer kıyılarında kahverengiye döndü.



Gece saatlerinden itibaren yağan sağanak yağmur Sarıyer'de etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle oluşan çamurlu su denizle karışınca, Sarıyer kıyıları kahverengiye büründü. Ayrıca sahil yolunda rögarlar tıkandı, yollar göle döndü. Araçlar yağmur sularının biriktiği yolda güçlükle ilerleyebildi. Sarıyer'de yollar da göle döndü, bazı işletmeleri sel suları bastı.



Ayazağa Mahallesi'nde işletmesi bulunan bir esnaf, "Şu an 1,5 - 2 metreye yakın su bastı işletmemizi. Bir tane pompa var ama o da az çekiyor. Su, araç lastiğinin üstüne kadar çıktı. Mağdur bir şekilde kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Yapılan çalışmalar yeterli değil. Ufak tefek zarar dışında bir zarar yok" dedi.



Görüntü dökümü



-----------------------------.



Yoldaki su birikintisi



-Rögarın taşması



-Boğazın kahverengi görüntüsü



-Sel suları basan işletme



-Esnaf röportajı



19.12.2018 -14.00- Haber Kodu : 181219156



==============================



5-YIKIM ÇALIŞMASI YAPAN İŞ MAKİNESİ BİNAYA ZARAR VERDİ



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



Şişli'de bina yıkım çalışması yapan iş makinesi, yan tarafta bulunan binadaki dairenin duvarını yıktı.



Halide Edip Adıvar Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bir binayı yıkma çalışması yapan iş makinesi, çalışmalar sırasında hemen bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki daireye zarar verdi. Binada bulunanlar panik yaşarken, yıkım çalışmalarına ara verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi geldi. Zabıta ekipleri zarar gören dairede inceleme yaptı.



Yıkılan binanın yanındaki dükkanı işleten Abdullah Çatalbaş, "1 haftadır burada yıkım çalışmaları sürüyordu. Kepçeyle yıkım yapılırken, yıkılan kolon yan binaya zarar verdi. Kasıtlı bir şey yok ama yıkılma şekli yanlış. O sırada kadın ve çocuk evdeymiş ama yaralı yok" dedi.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-İş makinesinden görüntü



-Zarar gören evden görüntü



-Yıkım yapılan alandan görüntü



-Abdullah Çatalbaş ile röp



-Genel ve detaylar



19.12.2018 -14.13- Haber Kodu : 181219162



=====================================



6-ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI



Haber: Savaş ATAK-İSTANBUL



Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren ilçede kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle ilçenin yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-Kar yağışı



-Detaylar



19.12.2018 -12.16- Haber Kodu : 181219118



================================



(GENİŞ HABER)



7-AHMET KURAL'A 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Özden ATİK- Hayati ARIGAN/İSTANBUL, ÜNLÜ şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan darp olayına ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Basit yaralama' suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede, oyuncu Ahmet Kural'ın 5 yıla kadar hapsi istendi.



Şarkıcı Sıla'ya yönelik hakaret, tehdit ve basit tıbbi yaralama suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianamede o gecenin ayrıntıları ortaya çıktı. Şarkıcı Sıla'nın 29 Ekim'de oyuncu Ahmet Kural'ın Zekariyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Kural hakkında düzenlediği iddianamede Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verdi. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer aldı.



TARTIŞMA 15 DAKİKA SÜRDÜ



İddianamede yer alan Ahmet Kural'ın ifadesinde, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiğini belirterek, "Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken 'Seni bitireceğim Ahmet' dedi" dediği belirtildi.



İddianamede Sıla'nın şoförü Mahmut Kaçak, Kural'ın komşusunun misafiri Hatice Zeynep Tunç'un ifadeleri şöyle yer aldı:



TOKAT SESLERİ GELİYORDU



Hatice Zeynep Tunç ifadesinde Ahmet Kural'ın villasından saat 04.00 sıralarında bir kadınla tartışma ve tokat seslerinin geldiğini belirtti. Tunç, Kural'ın "O.... sen, seni öldüreceğim. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor" dediğini duyduğunu, polisi korktuğu için aramadığını belirtti.



KIYAFETLERİ DAĞILMIŞTI



Sıla'nın şoförü Mahmut Kaçak ise Sıla ve Ahmet Kural'ı oyuncunun Zekariyaköy'deki evine bıraktığını, Sıla'nın gece burada kalacağını söylediğini belirtti. Saat 05.30 da ise Sıla'nın kendisini arayarak gelmesini istediğini belirten Kaçak, Sıla'nın kıyafetlerinin dağılmış olduğunu kendisini Hande Kızıl'ın yanına bırakmasını istediğini söyledi. Kaçak, "Aracı kullanırken Sıla, Ahmet Kural'ın kendisini dövdüğünü söyledi" dedi.



UZLAŞAMADILAR



Savcılık soruşturmada, Sıla'nın beyanı, tanık beyanı, doktor raporu ve Ahmet Kural'ın ikrara varan savunması göz önüne alınarak Kural'ın Sıla'ya "Git buradan, seni öldürürüm, o....., dışarı çıkmayacaksın, sen dayak istiyorsun, bak şimdi neler oluyor" şeklinde tehdit ve hakarette bulunduğu, darp ederek basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanmasına sebep olduğunu belirtti. Kural'ın hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarını işlediğinin belirtildiği iddianamede bu nedenle dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığı anlatıldı.



KURAL'IN VERDİĞİ GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ



Uzlaştırma bürosuna Kural'ın avukatı tarafından sunulan olaydan 18 saat sonra çekilen video görüntülerinin incelenmesini talep etmesi üzerine dosyanın tekrar savcılığa geldiğinini anlatıldığı iddianamede, görüntüler ve fotoğraflar üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldığı belirtildi. Görüntülerde Sıla'nın şarkı söylediğini tespit eden savcılık, olaydan sonra Sıla'nın yanında bulunan Rüçhan Hande Kızıl, Togay Han Numanoğlu, Cem Mumcu'nun ifadesine başvurduğunu belirtti.



EKİMOZ VE ÖDEMLER VARDI



Doktor Cem Mumcu tanık olarak alınan ifadesinde, olaydan sonra Sıla'nın çağırması üzerine Sıla"ın vücudunda ekimoz ve ödemler gördüğünü, Sıla'nın o gece üzüntüsünü paylaşmak için şarkı söylediğini, basına yansıyan videoyu kendi instagram hesabından story diye adlandırılan kısımda kayda aldığını ve burada paylaştığını, sonrasında rahatsız hissettiği için bu videoyu sildiğini anlattı.



GÖMLEĞİNDE KAN İZİ VARDI



Sıla'nın asistanı Rüçhan Hande Kızıl da olaydan sonra kendisine geldiğini belirterek, "Sıla'nın beyaz gömleğinin düğmelerinin kopuk, yakasının yırtıktı. Gömleğinde kan izi vardı. Deri pantolonunda ve trençkotunda yırtık gördüm. Yüzünün sol tarafı şişti. Sıla, kendisini Ahmet Kural'n darp ettiğini söyledi. Saçından tutup, başını duvara vurduğunu, tekmeyle vurduğunu söyledi" dedi.



TESELLİ İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ



Sıla'ya giymesi için eşofman ve tişört verdiğini belirten Kızıl, bir süre sonra arkadaşlarının geçmiş olsuna geldiğini bu sırada Sıla'nın kendisini teselli etmek için şarkı söylediğini anlattı. Kızıl, "Bu bir eğlence değildi. Sıla'nın vücudundaki morlukları ve kızarıklıkları gösteren fotoğrafları bizzat kendim çektim" dedi.



Sıla'nın asistanlarından Togay Han Numanoğlu ise basına yansıyan videoda görünen kişilerden biri olduğunu belirterek 29 Ekim'de Hande'nin kendisini arayarak 'Sıla çok kötü hemen gel' demesiyle Hande'nin evine gittiğini belirtti. Sıla'nın ağlamış ve darp edilmiş göründüğünü, yüzünde kızarıklık, şişlik ve kollarında morluk gördüğünü belirten Numanoğlu, "Sıla'nın kendisine Ahmet Kural'ın dövdüğünü söyledi. Kural'ın kulaklarına vurduğunu, tekmelediğini, kafasını duvarlara sürttüğünü, hakaret etiğini anlattı" dedi.



RAPORLARI MAHKEME DEĞERLENDİRSİN



İddianamede Ahmet Kural'ın dosyaya sunduğu Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünce düzenlenen evdeki seslerin komşular tarafından duyulması ve Sıla'nın sağlık raporuna ilişkin İ.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenen raporların takdirinin mahkemenin değerlendirilmesi istendi.



İddianamede, Ahmet Kural'ın "Hakaret, "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse Kural'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.



Görüntü Dökümü:



----------



-ARŞİV



19.12.2018 -12.55- Haber Kodu : 181219132



=============================



8-SÜLÜŞOĞLU CİNAYETİNDE ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ HAKKINDA YAKALAMA KARARI



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA



Halkalı'da 2015 yılında trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Yargıtay'ın bozma kararının ardından tekrar yargılandığı davada hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı.



"SANIK HAKKINDA DERHAL TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDERİZ"



Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Celal Yılmaz katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan



Sülüşoğlu'nun Ailesi de duruşmaya 'şikayetçi' sıfatıyla katıldı. Sülüşoğlu Ailesi'nin Avukatı, "Yargıtay bozma ilamına uyulmasını talep ediyoruz. Yargıtay yanlışı düzeltmiştir. Sanık hakkında derhal tutuklama kararı verilmesini talep ederiz" dedi.



"TUTUKLAMA TALEBİNİN REDDİNİ TALEP EDERİZ"



Sanık Avukatı ise, Yargıtay Bozma İlamını kabul etmediklerini belirterek, "Meşru savunma ve zorunluluk hali" kapsamında değerlendirilme yapılarak önceki kararda direnilmesini talep ederek, "Hukuki tartışılması halen mevcut olan konuda sonucun lehimize olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle tutuklama talebinin reddini talep ederiz" diye konuştu.



SAVCI DA TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ



Cumhuriyet Savcısı da "Sanığın üzerine atılı suçun niteliği, sanığın kaçma ihtimalinin bulunması, duruşmaları takip etmediğinin görülmesi, dosya kapsamı nazara alınarak hakkında yakalama emri çıkarılması eksik hususların giderilmesi talep olunur" şeklinde mütalaasını açıkladı. Mahkeme heyeti de dosya içeriği ve Yargıtay bozma ilamını dikkate alarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verdi. Duruşma 2019 yılının Nisan ayına ertelendi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



17 Ağustos 2015 tarihinde Halkalı'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldüren eskİ İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında, "Haksız tahrik altında adam öldürmek" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Olaydan sonra tutuklanan Yılmaz 26 Ağustos tarihinde tahliye edilmiş, 19 Kasım 2015 tarihinde çıkarıldığı ilk mahkemede de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yılmaz, 3 Şubat 2016 tarihinde yapılan karar duruşmasında, "Cezalandırılmasına yer olmadığına" karar verilerek, tahliye edilmişti. Mahkeme Başkanı Asuman Yetişkin, sanığın, "Haksız tahrik altında adam öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirerek iki üyenin kararına muhalefet etmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise Haziran ayında yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararında olay yerine silahla gelen maktül Ahmet Sülüşoğlu'nun silahını kurduktan sonra olay yerindeki güvenlik görevlileri ile konuşmaya başladığı belirtilerek, bu sırada kendisi ile konuşan güvenlik görevlilerinin arkasında olan sanığı henüz fark etmediğini kaydetti. Kararda şu ifadelere yer verilmişti: "Sanığın belinden çıkarıp mekanizmasını kurduğu tabancasını maktulün kafa bölgesine doğrultarak tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluluk yaptığı için patlamadığı, silahın namlusu maktüle dönükken tabancasıyla tekrar doldur -boşalt silahtaki tutukluluğu gideren sanığın maktule ateş etmeye başladığı, bu aşamaya kadar tabancasını sanığa yöneltmemiş olan maktulün sanığın kendisine ateş ettiğini görünce silahını ona doğrulttuğu, olayda maktulün elinde silah olmasına rağmen sanığa yönelik fiili silahlı bir saldırısının bulunmadığı aşamada maktulün sanığı silahla saldırıp öldürdüğü anlaşılmakla meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği..." Yargıtay'ın bozma kararında maktül Ahmet Sülüşoğlu'nun elinde silah bulunduğu halde sanık Celal Yılmaz'a yönelik fiili bir saldırıda bulunmadığı aşamada sanık Celal Yılmaz'ın silahla saldırıp Sülüşoğlu'nu öldürdüğünü vurgulanmıştı. Kararda, "Meşru müdafaa koşullarının kabul edilemeyeceği, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiği" belirtilmişti.







Görüntü dökümü:



---------------------



-Arşiv görüntüler



19.12.2018 -14.22- Haber Kodu : 181219166



================================================



(Geniş haber)



9-BAKAN PEKCAN: ABD'NİN EK VERGİSİNE KARŞI İLK DAVAYI KAZANDIK



*Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,



-"Dünya Ticaret Örgütü'nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 15 ek vergi koymuştu, yüzde 25 artı yüzde 25'ten önce. İlk davamızı dün kazandık, hayırlı uğurlu olsun."



Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK İSTANBUL



Türk kültürünü ihraç ettiği ürünler ile yurt dışındaki pazarlara taşıyan yerli markalar ile başarıyla örnek olan kişi ve kurumlar "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde bir araya geldi. Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen zirveye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Belma Satır, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ve çok sayıda davetli katıldı. Zirvede toplam 17 marka ödül aldı.



İLK DAVAYI KAZANDIK



Bakan Ruhsar Pekcan, demir çelik firması Tosyalı Holding'e ödül verirken ABD'nin Türkiye'den demir çelik ithalatında uyguladığı ek vergilerle ilgili açıklama yaptı. Pekcan,""Dünya Ticaret Örgütü'nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 25 artı yüzde 25'ten önce yüzde 15 ek vergi koymuştu. İlk davamızı dün kazandık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



ON SENE SONRA YAPAY ZEKALARI YAŞAYACAĞIZ



Küresel ekonominin değerler ve değer zincirleri şeklinde yeniden tanımlandığını söyleyen Pekcan, "Çok değil 10 yıl önce finans kesimi dışında en değerli şirketler enerji ve otomotiv sektöründen çıkıyordu. Bugün en değerli 10 şirketin 7'si teknoloji biri ilaç sektöründen gelmektedir. On sene sonra yapay zekaları, robotları konuşmayacağız, yaşayacağız. Onlar bizim artık hayatımızın içerisinde olacak. Bu büyük dönüşüm tarihi ve ekonomiyi dönüştürmemesi imkansızdır. Yeni teknolojiler, yeni tasarımlar ve markalarımız, hepsinin temelinde başarılı insanlar şüphesiz küresel ekonominin mimarları olacaktır" dedi.



TEKNOLOJİ İHRACATI VURGUSU



Türkiye'nin orta gelir seviyesi grubunda ülke olduğunu belirten Pekcan, "Orta gelir seviyesindeki ülkeden yüksek gelir seviyesindeki ülkeler seviyesine yükselmek. Yüksek gelir seviyesindeki ülkeye ancak, mühendisinden doktoruna, ihracatçısından esnafına kadar daha fazla değer üreterek başarabilir. Türkiye'nin sanayi ürünleri içindeki ileri teknoloji ürün ihracatı yüzde 3-4 seviyesinde seyretmektedir. Bu oran yüzde 10-15 seviyelerine gelmedikçe kendimizi yüksek gelirli ülkeler seviyesinde görmemiz çok zor" diye konuştu.



İŞ KOLAYLIĞINDA 29 SIRA YÜKSELDİK



Ticaret Bakanlığı olarak hedeflerinin merkezinde yeni dönemde dünyanın büyük dönüşümünü anlamak ve yeni politikalar geliştirmek olduğunu kaydeden Pekcan, "Dünya iş yapma kolaylığı endeksinde dış ticaret kolaylığı başlığı altında 29 sıra yükselerek 42'inci sıraya geldik. Hedefimiz ilk 20'nin içinde yer almak. Tüm dünyaya 'Gelin Türkiye'de iş yapın' diyeceğiz. Dünya aynı zamanda yapay zeka tabanlı üretim şeklinde ilerliyor. Türkiye'de teknoloji seraları oluşturmak ben göreve geldiğim ilk aylarda karar verdik. Bu yolda ilerlerken başarılı firmalarımız ve temsilcileriyle Yenilikli Ticaret Platformu oluşturduk" dedi.



ŞEREF MADALYASI GİBİ TAŞIYORLAR



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da " Bugün ülkemizde ekonomiden sosyal politikalara, sanattan spora her alanda markalaştığımızı görüyoruz. Bugün gittiğimiz her yerde ülkemizin bayrağını şeref madalyası gibi taşıyan kardeşlerimizle gururlanıyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ise "Türkiye bir marka olarak dünyanın önemli ülkelerinden bir tanesidir. Türkiye'yi marka yapan çok önemli bir değerimiz markamız var, Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.



ÖDÜL ALAN FİRMA VE KİŞİLER



Ödül alan firma ve kişiler listesi ise şöyle; TİKA, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlut Uysal, Türk Hava Yolları, Turkcell, Kızılay, Tosyalı Holding, Mavi, Simit Sarayı, Rixos Otelleri, Paşabahçe Mağazaları, Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Karaca Group, Arzum, Mado, Netlog Lojistik, Yataş Grup, Les Benjamins, tasarımcı ve sanatçı Sami Savatlı, Atelier Rebul Şirketi.



Görüntü Dökümü:



----------------------



-Bakan Pekcan ve Bakan Selçuk'tan detay



-Salondan genel ve detay görüntüler



-Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı'nın ödül alması



-Les Benjamins firma yöneticisinin ödül alması



-Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un İBB yetkilisine ödül vermesi



-Bakan Pekcan'ın ödül vermesi



-Bakan Pekcan'ın demir çelikle ilgili konuşması



-Ödül töreni için toplu fotoğraf çekimi



-Bakan Pekcan'ın konuşması



19.12.2018 -11.33- Haber Kodu : 181219100



==============================================



10-"TEHDİT" DAVASINDA AZİZ YILDIRIM'IN YARGILANMASINA BAŞLANDI



Haber: Yüksel KOÇ/ İSTANBUL,



Geçen yıl Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği gerekçesi ile hakkında 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı.



Duruşmaya katılan müşteki Işık Eyigüngör, protokol tribününe gelen Aziz Yıldırım'a selam vermek için elini uzattığını ancak Aziz Yıldırım'ın kendisine vurduğunu belirterek, Yıldırım'dan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi. Duruşmada, Fenerbahçe Kongre üyesi Taner Güven, Işık Eyigüngör'ün tanığı olarak ifade verdi. Güven, Aziz Yıldırım'ın, hoş geldin demek için ayağa kalkan müşteki Eyigüngör'e vurduğunu söyledi.



İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına müşteki Işık Eyigüngör ile avukatı Seyit Kaplan katılırken, sanık Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak duruşmaya katılmadı. Sanıkları temsilen avukatlar da duruşmaya katılmadı.



Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol'un celse arası müvekkili ve kendisi için mazeret dilekçesi sundu. Mahkeme, Aziz Yıldırım'ın sağlığını gerekçe göstererek sunduğu mazeret dilekçesini kabul etti. Müşteki Işık Eyigüngör, sanıklar Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak'tan şikayetçi olduğunu belirterek, suçtan zarar gördüğü için davaya katılma talebinde bulundu. Eyigüngör'ün davaya katılma talebi kabul edildi.



HOŞ GELDİNİZ, DEDİM BANA VURDU



OIay tarihinde Yakındoğu Üniversitesi Basketbol takımının kulüp başkanı olduğunu söyleyen Işık Eyigüngör, "Maç günü Fenerbahçe basketbol takımı ile Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda final müsabakası oynanacaktı. Maç başlamadan yaklaşık yarım saat kadar önce o dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım protokol tribününe geldi. Ben de ev sahibi takım başkanı olarak Türk örf ve adetleri gereği 'hoş geldiniz başkan' diyerek sanığa sağ elimi uzattım. Sağ eli ile sol tarafıma vurdu. Araya emniyet görevlileri girdi. Doktor raporlarında vardır" dedi.



ŞİKAYETÇİYİM, CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİYORUM



Aziz Yıldırım'ın kendisine attığı yumruk nedeni ile hakkında ayrı dava açıldığını söyleyen Eyigüngör, "Aziz Yıldırım ve o zamanki yönetici olan diğer sanık Ali Cenk Başak bana parmak sallayarak 'seni bitireceğiz, daha beter yapacağız' dediler. Cenk Başak aynı zamanda saldırmıştı. Araya emniyet görevlileri girmiştir. Maç bittikten 2 saat sonra sanık Aziz Yıldırım televizyon kanallarına canlı bağlanarak bana 'yaptım, yapacağım. Daha beterini de ona yapacağım' diye beyanları vardır. Bütün televizyon kanallarında bunlar yayınlanmıştır. Sonuç olarak olay günü parmağını bana sallayarak beni tehdit eden sanıklar Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak'tan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.



EYİGÜNGÖR'ÜN TANIĞI FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ



Işık Eyigüngör'ün tanığı olarak dinlenen Taner Güven, olay sırasında protokol tribününe gelen Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e vurduğunu söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi olduğunu belirten Güven, "Aziz bey bana sitem etti. 'Neden taraf olmuyorsun bu konuya' dedi. Ben Cenk Başak beyin Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeliğine yakışmayacak bir çok davranışını gördüm. Maç oynanırken Aziz Bey ile Cenk Başak'ın Mehmet Işık Eyigüngör'e parmağını salladıklarını gördüm ama o gürültüde ne söylediklerini duymadım. Maçın ertesi günü Aziz bey ulusal basına, 'geldim gereğini yaptım, gerekirse yeniden yaparım' şeklinde beyanda bulunmuştur." dedi.



Sanıklardan Ali Cenk Başak'ın mazeret bildirmeden duruşmaya gelmediğini gerekçe gösteren mahkeme, Ali Cenk Başak'ın bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.



MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR NEDENİYLE İKİ AYRI DAVA AÇILMIŞTI



7 Mayıs 2017 tarihinde Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile Yakındoğu Üniversitesi arasında Kadıköy Ceaferağa Spor Salonu'nda oynanan maçta iki kulübün başkanları Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı. Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki ayrı iddianame düzenlemişti.



İddianamelerin birinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ile yönetici Ali Cenk Başak şüpheli olarak, Işık Eyigüngör de müşteki olarak yer aldı. İddianamede Yıldırım ve Başak'ın, "Basit tehdit" suçundan 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. Bu dava İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.



Diğer iddianamede ise hem Aziz Yıldırım hem de Işık Eyigüngör hakkında hapis cezası istendi. Tarafların karşılıklı olarak mağdur/şüpheli sıfatı ile yer aldığı iddianamede, Eyigüngör'e tokat attığı idddiası ile Aziz Yıldırım için, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, Işık Eyigüngör hakkında da "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bu dava İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.



======================================



11-BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA FAHRİ DOKTORA



Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL,



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Okan Üniversitesi kültür merkezi açılış törenine katıldı. Törende üniversite Bakan Çavuşoğlu'na uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora verdi.



Bakan Çavuşoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmasında, üniversiteyi kültür merkezi için kutlayarak, kültür ve sanata yapılan yatırımın önemine vurgu yaptı. Kültür merkezi açılışının ardından Bakan Çavuşoğlu'na uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora verildi. Bakan Çavuşoğlu'na cübbesini üniversitenin mütevelli heyet başkanı Bekir Okan ve rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak giydirdi.



Görüntü Dökümü:



-------------------



Açılıştan görüntüler



Çavuşoğlu'nun konuşması



Fahri doktara verilmesi



Detaylar



19.12.2018 -11.46- Haber Kodu : 181219108



===========================================



12-METRODAKİ DARP SORUŞTURMASI; MÜZİSYEN VE 2 POLİSE DAVA AÇILDI



Haber: Yüksel KOÇ/ İSTANBUL,



Kadıköy metro istasyonunda polislerle tartışan müzisyen Gülşah Erol ve tartıştığı polisler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Gülşah Erol hakkında üç suçtan dolayı 11.5 yıla kadar, polislerden biri hakkında üç suçtan 6.5 yıla, diğeri hakkında da 4 ayrı suçtan 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Kadıköy Metro istasyonunda polislerle tartışan Gülşah Erol ve tartıştığı polisler hakkında yürütülen soruşturma 1.5 yıl sonra tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Gülşah Erol ve iki polis hem müşteki hem de sanık sıfatı ile yer aldılar.İddianamede 2 Ağustos 2017 tarihinde Kadıköy Metro istasyonuna giden Gülşah Erol'un, istasyon girişine geldiği, bir yerde unuttuğu cep telefonu ve şarj aletini almaya gitmek için yanında bulunan valizini ve müzik aletini turnikelerde görevli özel güvenlik görevlilerine teslim etmek istediği belirtiliyor. Özel güvenlik görevlilerinin yasak olduğunu gerekçe göstererek müzik aleti ve valizi almayı kabul etmediği belirtilen iddianamede Gülşah Erol'un ısrar etmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı, polis memurları S.A. ve M.Ö.'nün olay yerine gelerek tartışmaya dahil olduğu, taraflar arasında yaşanan sözlü tartışmanın karşılıklı itişmeye dönüştüğü belirtildi.



DİNLENME ODASINDA SİLAHLA TEHDİT



Müşteki şüpheli Gülşah Erol'un polis memurlarına hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği, müşteki şüpheli polislerden M.Ö.'nün boğazına sarılarak sıkarak yaraladığı, müşteki şüpheli polis memuru S.A.'nın da elini tırnaklayarak yaraladığı belirtilen iddianamede, Gülşah Erol'un aynı zamanda polisleri, "Benim kardeşim dağda, hepinizi öldüreceğim" dediği kaydedildi.



Müşteki şüpheli polis memurları M.Ö. ve S.A.'nın da tartışma sırasında Gülşah Erol'u metro istasyonu içindeki görevli personelin dinlenme odasına götürerek birlikte darp ederek yaraladıkları, müzik enstrümanını kırarak zarar verdikleri, silah göstererek tehdit ettikleri anlatıldı.



ÜÇÜNE DE DAVA AÇILDI



İddianamede, müşteki şüpheli Gülşah Erol için, "Kamu görevi nedeniyle kamu görevlisini basit yaralama", "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 3 yıldan 11 yıl 6 aya kadar, müşteki şüpheli M. Ö. için "Basit yaralama", "Hakaret", "Mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 1 aydan 6.5 yıla, müşteki şüpheli polis memuru S.A. için "Basit yaralama", "Hakaret", "Mala zarar verme", "Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanarak silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 11 aydan 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.



İDDİANAME KABUL EDİLDİ



İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Şile'deki Nefes Kesen Kurtarma Operasyonunda Mürettebattan Bir Kişi Bavulunu Bırakmadı

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı! İş Çıkış Saatine Dikkat

Aziz Yıldırım'dan Tokat Yiyen Işık Eyigüngör: Hoşgeldiniz Dedim, Tokat Attı

Kar Yağışı Silivri'yi Beyaza Bürüdü, Kartpostallık Görüntüler Oluştu